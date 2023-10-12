https://sputnikarabic.ae/20231012/ماذا-بعد-تشكيل-حكومة-طوارئ-في-إسرائيل؟-1081945072.html

ماذا بعد تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل؟

ماذا بعد تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل؟

أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي رسميا، الأربعاء، تشكيل حكومة طوارئ تتولى مهام إدارة الحرب، ويشارك فيها حزب "معسكر الدولة" الذي يقوده بيني غانتس، على أن تتضمن... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T14:08+0000

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ماذا بعد تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل؟ ماذا بعد تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل؟

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل رسمي، الموافقة على الاتفاق مع حزب "معسكر الدولة"، حيث عقد نتنياهو اجتماعا مع غانتس، واتفق الاثنان على تفاصيل وتشكيلة الحكومة الجديدة.ويتضمن الاتفاق تقليص المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر لتصبح كافة القرارات المتعلقة بالحرب في يد مجلس حرب مكون من نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وغانتس، ومراقبين اثنين.كما سيدخل حزب غانتس الحكومة بخمسة وزراء من دون حقيبة، وفقا لتفاصيل الاتفاق المعلنة في بيان مشترك بين الجانبين.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أعضاء الائتلاف الحكومي المشاركين في حكومة نتنياهو، وافقوا على تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة "حكومة حرب".وذكرت الهيئة أن أعضاء الائتلاف عقدوا اجتماعاً بحثوا خلاله إمكانية تشكيل حكومة طوارئ لإدارة أمور الحرب، لافتة إلى أنهم وافقوا على تشكيل تلك الحكومة بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة، اشترط غانتس ألا يقر الكنيست خلال فترة ولاية الحكومة أي قانون خارج موضوع الحرب.وعقب تشكيل الحكومة العسكرية، قال نتنياهو: "لقد شكلنا اليوم حكومة وحدة وطنية، شعب إسرائيل متحد. إن مصير إسرائيل على المحك… كل عضو في حركة حماس هالك، وسوف ندمرهم جميعا، تماما كما دمر العالم داعش"، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي.وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "لقد نجحنا في تحقيق الاستقرار على الحدود، وقمنا بشن هجوم. سنمحو حماس من على وجه الأرض". حسب تعبيره.وأشار بيني غانتس قائلا: "نحن نقف جنبًا إلى جنب – هذه هي رسالتنا إلى الأعداء وإلى جميع مواطني إسرائيل. نحن جميعا معبأون. وإذا لزم الأمر، فإن لبنان سيختبر أيضاً كل ما تعيشه غزة الآن. هدف العملية هو القضاء على حماس. سيتم إعادة بناء مواقع القتال وستصبح إسرائيل أقوى من ذي قبل".وأشار إلى أن هذه الحكومة لا تعفي نتنياهو من الوضع، ولا تدفعه لتجاوز الأزمة بشكل كامل، بل بطريقة مؤقتة حتى انتهاء الحرب، حيث ستبدأ الانتقادات لإدارته وما حدث أمنيا وعسكريًا، والذي لم يحصل منذ قيام إسرائيل.ويرى كنعان، أن رغم التحركات الإسرائيلية وتشكيل حكومة طوارئ، لن يحقق نتنياهو الأمن والأمان والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرًا أن الحل هو العودة لطاولة المفاوضات لإنهاء هذا الصراع بموجب قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن.وأشار طهبوب إلى أن زعيم المعارضة لابيد رفض الانضمام لهذه الحكومة، في حين انضم إليها غانتس وسموتريتش فقط، مؤكدا أن المعارضة ما زالت قوية وهي تنظر لنتنياهو على أنه فاشل ومقصر وهو ما أدى إلى الأزمة الأخيرة بهجمات حماس.وقال أنور إن فشل نتنياهو في تأمين الجدار الأمني الفاصل بين غزة وأراضي الـ 48، والفشل الاستخباراتي والتقني وجهوزية جيش إسرائيل، عجل باستدعاء غانتس وزير الدفاع الأسبق، وبعض جنرالات الجيش، حتى يخوض مع مجموعة من وزراء هذا المعسكر الحرب.ويرى أن ما حدث سحب للثقة وتأكيد على عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي حاليًا، كما أشار البعض، بأن اختيارات القيادات في الجيش خاطئة، وكذلك التدريب، والأمور تسير من حيث الاستعدادات لأي مواجهة مزدوجة وفتح جبهتين يكون فيه الجيش الإسرائيلي غير قادر على المواجهة والصمود.وأضاف أبو الهول أن الحكومة لن توافق كما يقول بيان التشكيل على أي شيء ليس له علاقة بالحرب فلا صوت يعلو على صوت المعركة، لافتا إلى أن هذه الحكومة حكومة مؤقتة ولن تستمر طويلا، فبعد انتهاء الأزمة سيموت نتنياهو سياسيا.وأشار أبو الهول إلى أن الصفعة التي وجهتها حماس لإسرائيل قوية مست كبرياء إسرائيل، لذا فالرد سيكون قويا وأمد الحرب من الممكن أن يطول دون أن تشمل جبهة لبنان رغم التوقعات النظرية بعكس ذلك.

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