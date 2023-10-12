https://sputnikarabic.ae/20231012/محلل-لبناني-لـ-سبوتنيك-دخول-حزب-الله-على-خط-الصراع-في-غزة-قرار-إسرائيلي-أمريكي-1081923473.html

محلل لبناني لـ "سبوتنيك": دخول "حزب الله" على خط الصراع في غزة قرار إسرائيلي أمريكي

محلل لبناني لـ "سبوتنيك": دخول "حزب الله" على خط الصراع في غزة قرار إسرائيلي أمريكي

اعتبر علي عبدو، الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، أن تحول العدوان الدائر في قطاع غزة إلى حرب شاملة تحدده إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتحركاتهما،... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T07:10+0000

2023-10-12T07:10+0000

2023-10-12T07:10+0000

أخبار فلسطين اليوم

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طوفان الأقصى

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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول في هذه الحرب، نتيجة لأسباب عدة من بينها تخبطها في العديد من الملفات الداخلية والخارجية، لكن إسرائيل لا تعرف سوى المجازر والتدمير وهو ما ينذر بالخطر، وما نشاهده في غزة خير دليل، ويقود للمزيد من التأزم، وما ينطبق على فلسطين ينطبق على لبنان وباقي دول محور المقاومة.وأوضح أن إسرائيل لم تحترم يومًا القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وضربت بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ولم تترك أمام الشعب الفلسطيني سوى هذا النوع من الرد، بعد أن استنزفت الأطراف التي تعهدت بإيجاد حلول عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية جميع طرق المفاوضات والدبلوماسية والقوانين.وأكد أن إسرائيل اجتاحت لبنان ولم يخرج إلا بقوة المقاومة، ولا يزال يحتل جزءًا من أراضيه في كفر شوبا ومزارع شبعا وقرية الغجر، فيما يحاصر قطاع غزة ويرتكب المجازر البشعة والممنهجة هناك، معتبرًا أن توسيع قاعدة الحرب القائمة تعتمد على إسرائيل وداعميه، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، ونيتها في تنفيذ الشرعية الدولية، وإعطاء الحقوق لأصحابها، أم الاستمرار في التعامل بازدواجية ودعم مطلق لإسرائيل.ويرى أن ما حدث كان نتيجة حتمية لطريق طويل من الصراع والعمليات العسكرية والحصار، وقضم الحقوق وسلب الحريات والخنق غير الإنساني من قبل إسرائيل لقطاع غزة، حيث من الطبيعي ألا يبقى خيارات للدول المتضررة من الاحتلال سوى المقاومة والقيام بمثل هذه العمليات.وفيما يتعلق بتدخل "حزب الله" بشكل مباشر، قال عبدو إن المشهد لا يزال ضبابيًا ومعقدًا، حيث أن المقاومة تدافع عن حقوقها ضد الاحتلال وتستمدها من شعبها، وهي مقاومة منضبطة دفاعية منظمة وليست عبثية، وتقف بجانب الشعب والجيش في مواجهة أي عدوان إسرائيلي أو من قبل أمريكا.أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الأربعاء، عن "استهداف موقع إسرائيلي أدى إلى سقوط عدد كبير بين قتيل وجريح في صفوف قوات الاحتلال".وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "المقاومة تؤكد مجددا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء"، مؤكدا أنه استهدف موقعًا إسرائيليًا مقابل الضهيرة بصواريخ موجهة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "إطلاق نيران مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود"، مؤكدا أن مدفعيته تقصف منطقة الضهيرة.وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231012/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-1200-قتيل-و5600-مصاب--1081919639.html

https://sputnikarabic.ae/20231010/مشاهد-توثق-اختباء-جنود-إسرائيليين-لحظة-هجوم-كتائب-القسام-عليهم-فيديو-1081860244.html

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