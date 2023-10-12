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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/مسؤول-أوكراني-يتحدث-عن-أزمة-حادة-تعاني-منها-قوات-بلاده-1081924229.html
مسؤول أوكراني يتحدث عن أزمة حادة تعاني منها قوات بلاده
مسؤول أوكراني يتحدث عن أزمة حادة تعاني منها قوات بلاده
قال رئيس وزراء أوكرانيا السابق، ميكولا أزاروف، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في الضباط بسبب الخسائر على الجبهة. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T07:50+0000
2023-10-12T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتب أزاروف: "زاد النقص في الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية بسبب فقدان الضباط المدربين وذوي الخبرة، أيضا تم استدعاء بعض الأفراد العسكريين الأكثر خبرة وكفاءة من الأمام إلى الخلف أو إلى الغرب لخبرتهم مع الأسلحة الجديدة".وأضاف أزاروف: "لا يمكن تغطية الشواغر بالتعبئة القسرية، لأنه من المستحيل أن تصنع قائدا في غضون أسبوعين".وأوضح ميكولا أزاروف: "لهذا السبب، يتزايد السخط بين الأفراد العسكريين برؤية هذه الفوضى، إذ أنهم لا يريدون أن يصبحوا وقودا للحرب".وقال رومان إستومين، ممثل مكتب التجنيد العسكري في منطقة بولتافا، في وقت سابق، إن كل رجل في أوكرانيا يجب أن يفهم أنه سيضطر على الأرجح للقتال.وتم إدخال نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، حيث يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما لفترة الأحكام العرفية.ويمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة، وكان هناك مقاطع فيديو لكيفية قيامهم بذلك في الشوارع ومحطات الوقود والمقاهي. وليس بالضرورة أن يتم تسليمها من قبل ممثل عن مركز التجنيد الإقليمي والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التجنيد العسكري في أوكرانيا منذ الآونة الأخيرة) ، ويمكن أيضا أن يتم ذلك من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند، ورؤساء قسم الإسكان، وممثلو لجنة مجلس النواب وغيرهم من المسؤولين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/وفاة-طفل-إثر-سقوط-حطام-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1081919773.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

مسؤول أوكراني يتحدث عن أزمة حادة تعاني منها قوات بلاده

07:50 GMT 12.10.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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قال رئيس وزراء أوكرانيا السابق، ميكولا أزاروف، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في الضباط بسبب الخسائر على الجبهة.
وكتب أزاروف: "زاد النقص في الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية بسبب فقدان الضباط المدربين وذوي الخبرة، أيضا تم استدعاء بعض الأفراد العسكريين الأكثر خبرة وكفاءة من الأمام إلى الخلف أو إلى الغرب لخبرتهم مع الأسلحة الجديدة".
وأضاف أزاروف: "لا يمكن تغطية الشواغر بالتعبئة القسرية، لأنه من المستحيل أن تصنع قائدا في غضون أسبوعين".
وأوضح ميكولا أزاروف: "لهذا السبب، يتزايد السخط بين الأفراد العسكريين برؤية هذه الفوضى، إذ أنهم لا يريدون أن يصبحوا وقودا للحرب".
وقال رومان إستومين، ممثل مكتب التجنيد العسكري في منطقة بولتافا، في وقت سابق، إن كل رجل في أوكرانيا يجب أن يفهم أنه سيضطر على الأرجح للقتال.
وتم إدخال نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، حيث يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما لفترة الأحكام العرفية.
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
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03:37 GMT
ويمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة، وكان هناك مقاطع فيديو لكيفية قيامهم بذلك في الشوارع ومحطات الوقود والمقاهي. وليس بالضرورة أن يتم تسليمها من قبل ممثل عن مركز التجنيد الإقليمي والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التجنيد العسكري في أوكرانيا منذ الآونة الأخيرة) ، ويمكن أيضا أن يتم ذلك من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند، ورؤساء قسم الإسكان، وممثلو لجنة مجلس النواب وغيرهم من المسؤولين.
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