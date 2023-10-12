https://sputnikarabic.ae/20231012/مسؤول-أوكراني-يتحدث-عن-أزمة-حادة-تعاني-منها-قوات-بلاده-1081924229.html

مسؤول أوكراني يتحدث عن أزمة حادة تعاني منها قوات بلاده

مسؤول أوكراني يتحدث عن أزمة حادة تعاني منها قوات بلاده

قال رئيس وزراء أوكرانيا السابق، ميكولا أزاروف، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في الضباط بسبب الخسائر على الجبهة. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T07:50+0000

2023-10-12T07:50+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار أوكرانيا

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وكتب أزاروف: "زاد النقص في الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية بسبب فقدان الضباط المدربين وذوي الخبرة، أيضا تم استدعاء بعض الأفراد العسكريين الأكثر خبرة وكفاءة من الأمام إلى الخلف أو إلى الغرب لخبرتهم مع الأسلحة الجديدة".وأضاف أزاروف: "لا يمكن تغطية الشواغر بالتعبئة القسرية، لأنه من المستحيل أن تصنع قائدا في غضون أسبوعين".وأوضح ميكولا أزاروف: "لهذا السبب، يتزايد السخط بين الأفراد العسكريين برؤية هذه الفوضى، إذ أنهم لا يريدون أن يصبحوا وقودا للحرب".وقال رومان إستومين، ممثل مكتب التجنيد العسكري في منطقة بولتافا، في وقت سابق، إن كل رجل في أوكرانيا يجب أن يفهم أنه سيضطر على الأرجح للقتال.وتم إدخال نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، حيث يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما لفترة الأحكام العرفية.ويمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة، وكان هناك مقاطع فيديو لكيفية قيامهم بذلك في الشوارع ومحطات الوقود والمقاهي. وليس بالضرورة أن يتم تسليمها من قبل ممثل عن مركز التجنيد الإقليمي والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التجنيد العسكري في أوكرانيا منذ الآونة الأخيرة) ، ويمكن أيضا أن يتم ذلك من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند، ورؤساء قسم الإسكان، وممثلو لجنة مجلس النواب وغيرهم من المسؤولين.

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