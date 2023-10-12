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https://sputnikarabic.ae/20231012/مصدر-يكشف-لـسبوتنيك-سبب-أصوات-المضادات-التي-سمعت-في-مدينة-حمص--1081931895.html
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" سبب أصوات المضادات التي سمعت في مدينة حمص
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" سبب أصوات المضادات التي سمعت في مدينة حمص
كشف مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك" عن طبيعة وأسباب الأصوات التي سمعت في مدنية حمص، اليوم الخميس. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T10:28+0000
2023-10-12T10:28+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، إن "مضادات الدفاع الجوي التي سمعت أصواتها في مدينة حمص، ناجمة عن الاشتباه بطائرة مسيرة".وأضاف المصدر: "لا صحة لما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة حول قيام طائرة مسيرة باستهداف أحياء المدينة".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" سبب أصوات المضادات التي سمعت في مدينة حمص

10:28 GMT 12.10.2023
© Sputnikالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
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كشف مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك" عن طبيعة وأسباب الأصوات التي سمعت في مدنية حمص، اليوم الخميس.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، إن "مضادات الدفاع الجوي التي سمعت أصواتها في مدينة حمص، ناجمة عن الاشتباه بطائرة مسيرة".

وتابع المصدر: "تم التعامل معها عبر المضادات الأرضية وفق القواعد الاعتيادية".

وأضاف المصدر: "لا صحة لما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة حول قيام طائرة مسيرة باستهداف أحياء المدينة".
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