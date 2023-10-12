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https://sputnikarabic.ae/20231012/ملك-الأردن-والرئيس-الفلسطيني-يؤكدان-أهمية-فتح-ممرات-إنسانية-عاجلة-لإدخال-المساعدات-إلى-غزة-1081948598.html
ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى غزة
ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى غزة
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما اليوم الخميس، في قصر الحسينية، أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T15:14+0000
2023-10-12T15:14+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن "جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس شددا على أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وتوفير المياه والكهرباء، وعدم عرقلة جهود المنظمات الدولية في تقديم الخدمات الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية وضمنها القانون الدولي الإنساني".وذكر البيان أن "جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أكدا خلال لقائهما في قصر الحسينية، اليوم، ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية".وأشار إلى أن ملك الأردن حذر من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم انتهاك القوانين الدولية باستهداف المدنيين الأبرياء.ولفت الملك عبد الله الثاني إلى أن الأردن "يبذل جهودا مكثفة مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين، لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين، والحؤول دون تهجيرهم".كما حذر العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني من تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف وامتدادها، وما قد تتسبب به من عواقب وخيمة على مستوى المنطقة.وشدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده لن تدخر جهدا "في سبيل الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة".وأكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على الاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها، وفقًا للبيان.من جانبه، جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أهمية إلزام إسرائيل باحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس الشريف، مشيرا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.والأحد الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على "بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة وفق القانون".
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى غزة

15:14 GMT 12.10.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي لـ"حماس" في عسقلان، غلاف غزة
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik . Stringer
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أكد ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما اليوم الخميس، في قصر الحسينية، أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وشددا على ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن "جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس شددا على أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وتوفير المياه والكهرباء، وعدم عرقلة جهود المنظمات الدولية في تقديم الخدمات الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية وضمنها القانون الدولي الإنساني".
وذكر البيان أن "جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أكدا خلال لقائهما في قصر الحسينية، اليوم، ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية".
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وأشار إلى أن ملك الأردن حذر من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم انتهاك القوانين الدولية باستهداف المدنيين الأبرياء.
ولفت الملك عبد الله الثاني إلى أن الأردن "يبذل جهودا مكثفة مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين، لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين، والحؤول دون تهجيرهم".
كما حذر العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني من تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعمال العنف وامتدادها، وما قد تتسبب به من عواقب وخيمة على مستوى المنطقة.
وشدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده لن تدخر جهدا "في سبيل الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة".
وأكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على الاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها، وفقًا للبيان.
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من جانبه، جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أهمية إلزام إسرائيل باحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس الشريف، مشيرا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
والأحد الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على "بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة وفق القانون".
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