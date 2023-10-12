https://sputnikarabic.ae/20231012/نتنياهو-حماس-شنت-حربا-بربرية-على-إسرائيل-1081933843.html
نتنياهو: حماس شنت حربا بربرية على إسرائيل
نتنياهو: حماس شنت حربا بربرية على إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة "حماس" شنت حربا بربرية ضد إسرائيل، مضيفا: "سيتم سحقها كما تم سحق تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:15+0000
2023-10-12T11:15+0000
2023-10-12T11:37+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل، اليوم الخميس.ومن جانبه، أكد بلينكن إلى أنه يحمل رسالة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتأكيد على دعمنا لإسرائيل كما نؤكد أننا سنقدم الذخيرة وأجهزة والاعتراض والأسلحة التي وصلت إسرائيل بالفعل.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
نتنياهو: حماس شنت حربا بربرية على إسرائيل
11:15 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 11:37 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة "حماس" شنت حربا بربرية ضد إسرائيل، مضيفا: "سيتم سحقها كما تم سحق تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل، اليوم الخميس.
ومن جانبه، أكد بلينكن إلى أنه يحمل رسالة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتأكيد على دعمنا لإسرائيل كما نؤكد أننا سنقدم الذخيرة وأجهزة والاعتراض والأسلحة التي وصلت إسرائيل بالفعل.