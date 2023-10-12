https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الخارجية-الأمريكي-يصل-إسرائيل-ويبلغ-نتنياهو-نحن-هنا-ولن-نذهب-إلى-أي-مكان-1081933656.html
وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل ويبلغ نتنياهو: نحن هنا ولن نذهب إلى أي مكان
وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل ويبلغ نتنياهو: نحن هنا ولن نذهب إلى أي مكان
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، في مقر الجيش الإسرائيلي كيريا، في تل أبيب، وذلك بعد تصاعد... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:15+0000
2023-10-12T11:15+0000
2023-10-12T11:15+0000
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وعند لقاء بلينكن مع نتنياهو، أخبره بهدوء: "من الجيد رؤيتك، وآسف أن ألتقيك في ظل هذه الظروف".وأردف بلينكن، مطمئنا نتنياهو: "نحن (أمريكا) هنا ولن نذهب إلى أي مكان"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وترافق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اجتماعاته بإسرائيل، القائمة بالأعمال الأمريكية، ستيفاني هاليت، والعديد من كبار المساعدين، بينما يحيط بنتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، والسكرتير العسكري، آفي غيل، والسفير لدى واشنطن مايكل هرتسوغ، ووزير الخارجية إيلي كوهين، الذي نادرا ما يدعوه نتنياهو لحضور مثل هذه الاجتماعات.وسيجتمع المسؤولان بعد ذلك على انفراد، وسيدليان بتصريحات للصحافة بعد ذلك.ومن المقرر بعد ذلك، أن يجتمع كلا من وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي مع أعضاء حكومة الوحدة الطارئة، بما في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، وعضو الكنيست، غادي آيزنكوت، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيلتقي غدًا الجمعة، في العاصمة الأردنية عمان، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما صرح مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك".وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "الرئيس محمود عباس يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية"، شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-الخارجية-الأمريكي-نؤكد-وقوفنا-مع-إسرائيل-ضد-الهجمات-الإرهابية-1081772303.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل ويبلغ نتنياهو: نحن هنا ولن نذهب إلى أي مكان
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، في مقر الجيش الإسرائيلي كيريا، في تل أبيب، وذلك بعد تصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، يوم السبت الماضي.
وعند لقاء بلينكن مع نتنياهو، أخبره بهدوء: "من الجيد رؤيتك، وآسف أن ألتقيك في ظل هذه الظروف".
وأردف بلينكن، مطمئنا نتنياهو: "نحن (أمريكا) هنا ولن نذهب إلى أي مكان"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وترافق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اجتماعاته بإسرائيل، القائمة بالأعمال الأمريكية، ستيفاني هاليت، والعديد من كبار المساعدين، بينما يحيط بنتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، والسكرتير العسكري، آفي غيل، والسفير لدى واشنطن مايكل هرتسوغ، ووزير الخارجية إيلي كوهين، الذي نادرا ما يدعوه نتنياهو لحضور مثل هذه الاجتماعات.
وسيجتمع المسؤولان بعد ذلك على انفراد، وسيدليان بتصريحات للصحافة بعد ذلك.
ومن المقرر بعد ذلك، أن يجتمع كلا من وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي مع أعضاء حكومة الوحدة الطارئة، بما في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، وعضو الكنيست، غادي آيزنكوت، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيلتقي غدًا الجمعة، في العاصمة الأردنية عمان، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما صرح مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "الرئيس محمود عباس يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي
في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة".
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل
بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية"، شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من الجانبين.