https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الخارجية-الإيراني-يصل-إلى-بغداد-صور--1081944253.html
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد... صور
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد... صور
وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، وكان في استقباله عدد من المسؤولين العراقيين. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T13:39+0000
2023-10-12T13:39+0000
2023-10-12T14:17+0000
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وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نشر على قناتها في تلغرام، إن "حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى مطار بغداد قبل دقائق قليلة. وكان في استقباله في بغداد مسؤولون عراقيون، بينهم مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي".ونفى مصدر في الخارجية الإيرانية لوكالة "سبوتنيك"، الأنباء التي تحدثت عن عودة طائرة تقل وزير الخارجية الإيراني وتغيير مسارها، على خلفية العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231012/مراسل-سبوتنيك-طائرة-وزير-الخارجية-الإيراني-تعود-بعد-تعذر-هبوطها-نتيجة-الاعتداء-الإسرائيلي-1081936064.html
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وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد... صور
13:39 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 14:17 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، وكان في استقباله عدد من المسؤولين العراقيين.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نشر على قناتها في تلغرام، إن "حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى مطار بغداد قبل دقائق قليلة. وكان في استقباله في بغداد مسؤولون عراقيون، بينهم مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال، في وقت سابق: "سأبدأ جولة إقليمية انطلاقًا من العراق، مرورًا بسوريا ومن ثم لبنان، لإجراء لقاءات تشاورية مع المسؤولين".
ونفى مصدر في الخارجية الإيرانية لوكالة "سبوتنيك"، الأنباء التي تحدثت عن عودة طائرة تقل وزير الخارجية الإيراني وتغيير مسارها، على خلفية العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.