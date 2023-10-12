https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الطاقة-السعودي-يجب-على-السعودية-وروسيا-زيادة-حجم-التبادل-التجاري---1081925966.html
وزير الطاقة السعودي: يجب على السعودية وروسيا زيادة حجم التبادل التجاري
وزير الطاقة السعودي: يجب على السعودية وروسيا زيادة حجم التبادل التجاري
دعا وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية وروسيا، وعدم اقتصار التعاون التجاري بينهما على مجال واحد... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T08:52+0000
2023-10-12T08:52+0000
2023-10-12T08:52+0000
العالم العربي
روسيا
السعودية
أسبوع الطاقة الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال ابن سلمان، في حديث لقناة "روسيا 24" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "يجب أن نسعى لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، ولا داعي للتركيز على قطاع واحد بعينه من الاقتصاد".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن التنبؤ بسعر النفط مهمة غير سهلة، وأن السوق نفسه يحدد الأسعار، والمهمة الرئيسية لـ"أوبك+" هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب.وقال نوفاك لقناة "روسيا 24"، على هامش فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي": "عادة لا نتحدث عن أرقام محددة، لأن هذه مهمة غير مرغوب بها (غير سهلة)، هناك إدراك بأن مهمتنا لا تتمثل في تحديد أرقام محددة، بل تحقيق التوازن وفهم كيفية تطور السوق على المدى ".الطويل
https://sputnikarabic.ae/20231012/إيران-توافق-على-فكرة-إنشاء-عملة-موحدة-بين-دول-البريكس-1081918391.html
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العالم العربي, روسيا, السعودية, أسبوع الطاقة الروسي
العالم العربي, روسيا, السعودية, أسبوع الطاقة الروسي
وزير الطاقة السعودي: يجب على السعودية وروسيا زيادة حجم التبادل التجاري
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دعا وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين السعودية وروسيا، وعدم اقتصار التعاون التجاري بينهما على مجال واحد فقط.
موسكو - سبوتنيك. وقال ابن سلمان، في حديث لقناة "روسيا 24" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "يجب أن نسعى لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، ولا داعي للتركيز على قطاع واحد بعينه من الاقتصاد".
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن التنبؤ بسعر النفط مهمة غير سهلة
، وأن السوق نفسه يحدد الأسعار، والمهمة الرئيسية لـ"أوبك+" هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقال نوفاك لقناة "روسيا 24"، على هامش فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي": "عادة لا نتحدث عن أرقام محددة، لأن هذه مهمة غير مرغوب بها (غير سهلة)، هناك إدراك بأن مهمتنا لا تتمثل في تحديد أرقام محددة، بل تحقيق التوازن وفهم كيفية تطور السوق على المدى ".الطويل