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وزير النفط السوري يكشف لـ"سبوتنيك" كمية إنتاج الغاز والنفط في بلاده
وزير النفط السوري يكشف لـ"سبوتنيك" كمية إنتاج الغاز والنفط في بلاده
أكد وزير النفط السوري، فراس قدور، أن القطاع النفطي في سوريا كان القطاع الأول الذي تم استهدافه في الحرب الإرهابية على البلاد. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T10:00+0000
2023-10-12T10:06+0000
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وحول وضع القطاع النفطي في سوريا، وعلى هامش أعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، تحدث قدور لـ" سبوتنيك"، قائلا: "ما قبل الحرب على سوريا كان إنتاج النفط في سوريا، 386 ألف برميل نفط، و27 مليون متر مكعب من الغاز".وأضاف قدور: "بعد تحرير هذه المواقع، استلمنا هذه الحقول بآبار مشتعلة ومنشآت مدمرة، ولا يزال أكثر من 90% في المئة من الحقول النفطية خارج سيطرة الحكومة السورية وتحت سيطرة الولايات المتحدة".وحول الخطط المستقبلية لتأمين حاجة البلاد من النفط، قال قدور:شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، يوم أمس الأربعاء، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

وزير النفط السوري يكشف لـ"سبوتنيك" كمية إنتاج الغاز والنفط في بلاده

10:00 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 12.10.2023)
© Sputnik . Johnny Eliasوزير النفط السوري، فراس قدور
وزير النفط السوري، فراس قدور - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik . Johnny Elias
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حصري
أكد وزير النفط السوري، فراس قدور، أن القطاع النفطي في سوريا كان القطاع الأول الذي تم استهدافه في الحرب الإرهابية على البلاد.
وحول وضع القطاع النفطي في سوريا، وعلى هامش أعمال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، تحدث قدور لـ" سبوتنيك"، قائلا: "ما قبل الحرب على سوريا كان إنتاج النفط في سوريا، 386 ألف برميل نفط، و27 مليون متر مكعب من الغاز".

وتابع الوزير السوري: "ولكن بعد الحرب الإرهابية على سوريا كان القطاع الأول المستهدف هو القطاع النفطي وتم تدمير أغلب المنشآت النفطية السورية".

وأضاف قدور: "بعد تحرير هذه المواقع، استلمنا هذه الحقول بآبار مشتعلة ومنشآت مدمرة، ولا يزال أكثر من 90% في المئة من الحقول النفطية خارج سيطرة الحكومة السورية وتحت سيطرة الولايات المتحدة".
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وأوضح قدور أنه في الوقت الحالي "الإنتاج من الحقول السورية متواضع جدا، ننتج حوالي 15 ألف برميل يوميا وحوالي 10 مليون متر مكعب غاز، وهذا يلبي حوالي 30 في المئة من حاجة سوريا، وأما بالنسبة للنفط فتلبي من 3 إلى 4 في المئة من حاجة القطر".

وحول الخطط المستقبلية لتأمين حاجة البلاد من النفط، قال قدور:

"يتم تأمين النفط الخام ومعالجته في مصافي السورية ونقوم بتوزيع المشتقات النفطية المتاحة في سوريا وفق الكميات المتوفرة، ونقوم حاليا بإجراء مسوحات جديدة في بعض المواقع والبلوكات السورية لزيادة إنتاج النفط والغاز".

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شهدت العاصمة الروسية موسكو، انطلاق فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، يوم أمس الأربعاء، بمشاركة عربية وعالمية واسعة.

يعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في مدينة موسكو، في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".

ويناقش المنتدى مجموعة واسعة من القضايا كالقضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية، مثل مشاكل حماية المناخ وانتقال الطاقة والتحديات التي تواجه أسواق النفط، وتدريب الكوادر والتحول الرقمي لصناعة الطاقة.
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