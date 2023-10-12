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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231012/وفاة-طفل-إثر-سقوط-حطام-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1081919773.html
وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
أعلن مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الخميس، وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثلاثة. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T03:37+0000
2023-10-12T03:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وكتب غلادكوف عبر قناته بموقع تلغرام: "لقد توفي ثلاثة أشخاص، ومن بينهم طفل صغير".وأعلن غلادكوف عن تأجيل بعض الفعاليات في بيلغورود بسبب ما حدث. كما قدم تعازيه لأقارب وأسر الضحايا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم المقاطعة أن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية قرب المقاطعة، لافتا إلى احتمالية وجود طفل تحت الأنقاض.وأسقطت وسائل الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية أثناء اقترابها من بيلغورود، ونتيجة لسقوط الحطام اشتعل منزل سكني خاص، وأصيب شخصان.وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231011/مقتل-شخصين-جراء-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بضواحي-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1081917997.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية

03:37 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 03:53 GMT 12.10.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الخميس، وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثلاثة.
وكتب غلادكوف عبر قناته بموقع تلغرام: "لقد توفي ثلاثة أشخاص، ومن بينهم طفل صغير".
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل شخصين جراء إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية بضواحي مقاطعة بيلغورود الروسية
أمس, 23:15 GMT
وأعلن غلادكوف عن تأجيل بعض الفعاليات في بيلغورود بسبب ما حدث. كما قدم تعازيه لأقارب وأسر الضحايا.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم المقاطعة أن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية قرب المقاطعة، لافتا إلى احتمالية وجود طفل تحت الأنقاض.
وأسقطت وسائل الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية أثناء اقترابها من بيلغورود، ونتيجة لسقوط الحطام اشتعل منزل سكني خاص، وأصيب شخصان.
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
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