https://sputnikarabic.ae/20231012/وفاة-طفل-إثر-سقوط-حطام-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1081919773.html
وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
أعلن مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الخميس، وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثلاثة. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T03:37+0000
2023-10-12T03:37+0000
2023-10-12T03:53+0000
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وكتب غلادكوف عبر قناته بموقع تلغرام: "لقد توفي ثلاثة أشخاص، ومن بينهم طفل صغير".وأعلن غلادكوف عن تأجيل بعض الفعاليات في بيلغورود بسبب ما حدث. كما قدم تعازيه لأقارب وأسر الضحايا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم المقاطعة أن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية قرب المقاطعة، لافتا إلى احتمالية وجود طفل تحت الأنقاض.وأسقطت وسائل الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية أثناء اقترابها من بيلغورود، ونتيجة لسقوط الحطام اشتعل منزل سكني خاص، وأصيب شخصان.وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231011/مقتل-شخصين-جراء-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بضواحي-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1081917997.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية
03:37 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 03:53 GMT 12.10.2023) تابعنا عبر
أعلن مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الخميس، وفاة طفل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثلاثة.
وكتب غلادكوف عبر قناته بموقع تلغرام: "لقد توفي ثلاثة أشخاص، ومن بينهم طفل صغير".
وأعلن غلادكوف عن تأجيل بعض الفعاليات في بيلغورود بسبب ما حدث. كما قدم تعازيه لأقارب وأسر الضحايا.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم المقاطعة أن شخصين لقيا حتفهما جراء سقوط حطام طائرة مسيرة
أوكرانية قرب المقاطعة، لافتا إلى احتمالية وجود طفل تحت الأنقاض.
وأسقطت وسائل الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية
أثناء اقترابها من بيلغورود، ونتيجة لسقوط الحطام اشتعل منزل سكني خاص، وأصيب شخصان.
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك
باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية
في أراضي البلاد خلال الليل.