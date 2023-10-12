https://sputnikarabic.ae/20231012/يافطات-إلكترونية-في-مستوطنة-حولون-تعرض-حرق-العلم-الإسرائيلي-فيديو-1081932868.html
يافطات إلكترونية في مستوطنة "حولون" تعرض حرق العلم الإسرائيلي... فيديو
يافطات إلكترونية في مستوطنة "حولون" تعرض حرق العلم الإسرائيلي... فيديو
نجحت حركة "حماس"، اليوم الخميس، بتنفيذ هجوم سيبراني في مستوطنة "حولون"، والذي تم من خلاله حرق العلم الإسرائيلي وإظهار نظيره الفلسطيني بدلا منه. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T11:07+0000
2023-10-12T11:07+0000
2023-10-12T11:07+0000
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حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا في مستوطنة "حولون"، يظهر يافطات دعائية لإحراق العلم الإسرائيلي، ونشر العلم الفلسطيني في مكانه، وذلك عقب هجوم سيبراني لحركة "حماس".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة حماس من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, نادي الفيديو
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, نادي الفيديو
يافطات إلكترونية في مستوطنة "حولون" تعرض حرق العلم الإسرائيلي... فيديو
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نجحت حركة "حماس"، اليوم الخميس، بتنفيذ هجوم سيبراني في مستوطنة "حولون"، والذي تم من خلاله حرق العلم الإسرائيلي وإظهار نظيره الفلسطيني بدلا منه.
حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا في مستوطنة "حولون"، يظهر يافطات دعائية لإحراق العلم الإسرائيلي، ونشر العلم الفلسطيني في مكانه، وذلك عقب هجوم سيبراني لحركة "حماس".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"
الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة حماس من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".