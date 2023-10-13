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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/إعلام-أوكرانيا-تشكل-جيشا-من-الزومبي-1081972394.html
إعلام: أوكرانيا تشكل جيشا من "الزومبي"
إعلام: أوكرانيا تشكل جيشا من "الزومبي"
أفادت صحيفة صربية، بأن أوكرانيا التي تفتقر إلى الرجال في الجبهة واليائسة من فشل الهجوم المضاد، قررت إنشاء "جيش من الزومبي". 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T13:29+0000
2023-10-13T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت الصحيفة عن الصحفي والمدون كلايتون موريس: "هم (سلطات كييف) لجأوا إلى تشكيل وحدات الجيش من المواطنين المصابين بأمراض خطيرة في أوكرانيا".وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تبين أن معلومات موريس صحيحة، فسيكون لدى كييف جيش لا يدرك فيه جزء من الجنود أفعالهم، والجزء الثاني ليس لديه ما يخسره بعد ارتكاب العديد من الجرائم.ووفقا لصحيفة "بوليتكو" الصربية، قد تكون هذه بداية النهاية لأوكرانيا، التي فقدت دعم المجتمع الدولي منذ فترة طويلة وربما "تحفر قبرها بنفسها" في النهاية.في أوائل سبتمبر/ أيلول، أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمرا يتم بموجبه تعبئة الرجال ذوي القدرات المحدودة للخدمة العسكرية. على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن الأشخاص الذين يعانون من مرض السل، وفيروس نقص المناعة البشرية دون أعراض، والأمراض المزمنة في الدم وأعضاء الدورة الدموية، والاضطرابات العصبية الخفيفة والأمراض المماثلة.
https://sputnikarabic.ae/20231009/صحفي-أمريكي-يحذر-إدارة-بايدن-من-دعم-نظام-كييف-المنهار-1081828872.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: أوكرانيا تشكل جيشا من "الزومبي"

13:29 GMT 13.10.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Libkos
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أفادت صحيفة صربية، بأن أوكرانيا التي تفتقر إلى الرجال في الجبهة واليائسة من فشل الهجوم المضاد، قررت إنشاء "جيش من الزومبي".
ونقلت الصحيفة عن الصحفي والمدون كلايتون موريس: "هم (سلطات كييف) لجأوا إلى تشكيل وحدات الجيش من المواطنين المصابين بأمراض خطيرة في أوكرانيا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تبين أن معلومات موريس صحيحة، فسيكون لدى كييف جيش لا يدرك فيه جزء من الجنود أفعالهم، والجزء الثاني ليس لديه ما يخسره بعد ارتكاب العديد من الجرائم.
ووفقا لصحيفة "بوليتكو" الصربية، قد تكون هذه بداية النهاية لأوكرانيا، التي فقدت دعم المجتمع الدولي منذ فترة طويلة وربما "تحفر قبرها بنفسها" في النهاية.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار
9 أكتوبر, 13:40 GMT
في أوائل سبتمبر/ أيلول، أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمرا يتم بموجبه تعبئة الرجال ذوي القدرات المحدودة للخدمة العسكرية. على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن الأشخاص الذين يعانون من مرض السل، وفيروس نقص المناعة البشرية دون أعراض، والأمراض المزمنة في الدم وأعضاء الدورة الدموية، والاضطرابات العصبية الخفيفة والأمراض المماثلة.
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