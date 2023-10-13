https://sputnikarabic.ae/20231013/إعلام-تعرض-دبلوماسي-إسرائيلي-لعملية-طعن-في-الصين-وتل-أبيب-تفتح-تحقيقا-1081966353.html

إعلام: تعرض دبلوماسي إسرائيلي لعملية "طعن" في الصين وتل أبيب تفتح تحقيقا

إعلام: تعرض دبلوماسي إسرائيلي لعملية "طعن" في الصين وتل أبيب تفتح تحقيقا

تعرض دبلوماسي إسرائيلي في سفارة بلاده في العاصمة الصينية، بكين، اليوم الجمعة، لهجوم، دون ذكر تفاصيل عن سبب العملية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T09:09+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بتعرض موظف إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في بكين، لهجوم أو عملية طعن، وليس في منطقة مجمع السفارة.وأشارت إلى أن الموظف الإسرائيلي يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة، وذلك في وقت ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه يجري التحقيق في خلفية الهجوم.وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 الساعة المقبلة.وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك":وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.وأضافت: "إن مدارس الأمم المتحدة وجميع الملاجئ الأخرى التابعة للأمم المتحدة هي مرافق أممية يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض للهجوم أبدًا، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".ويأتي هذا في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية واسعة النطاق على غزة، بدعوى تدمير البنية التحتية لحركة "حماس".وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلته مهاجمة مقرات البنية التحتية العسكرية لحركة حماس، وإسقاط ما يزيد عن 6000 قنبلة على القطاع ككل، منذ بداية الحرب على غزة، السبت الماضي، ردًا على ما أعلنته "حماس" من عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، فجر اليوم نفسه.

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الصين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى