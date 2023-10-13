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https://sputnikarabic.ae/20231013/إعلام-مقاتلة-سو-57--الروسية-تتفوق-على-نظيراتها-الأجنبية-في-القوة-1081967815.html
إعلام: مقاتلة "سو-57 " الروسية تتفوق على نظيراتها الأجنبية في القوة
إعلام: مقاتلة "سو-57 " الروسية تتفوق على نظيراتها الأجنبية في القوة
أفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالسلاح، بأن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو 57" تفوق بشكل كبير نظيراتها الأجنبية في القوة النارية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
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سلاح روسيا
العالم
روسيا
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وقالت الصحيفة: "سو 57" تبرز بين المقاتلات من جيلها ليس فقط لقدرتها الفريدة ولاستخدامها في حالات مختلفة في معارك حقيقية...، ولكن أيضا لمدى إطلاق النار العالي جنبا إلى جنب مع ترسانة واسعة من الصواريخ البعيدة المدى".وتشير الصحيفة إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للطائرة الروسية هي القدرة على استخدام صاروخ "آر -37 إم" ، الذي أظهر كفاءة عالية في العملية العسكرية الخاصة. بسبب ذلك، فإن "سو 57" قادرة على ضرب أهداف جوية على مسافة ضعف نظيراتها الأمريكية والصينية.وبحسب صحيفة "Military Watch"، فإنه في المستقبل، ستكون الطائرات قادرة على استخدام نسخة أصغر من صاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.المقاتلة الروسية "سو-57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتم استخدامها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا."سو-57" مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. تمتاز المقاتلة بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسليح داخل الطائرة، وطلاء ممتص لموجات الراديو، ومعدات حديثة أكثر تقدمًا على متنها.
https://sputnikarabic.ae/20230928/مجموعة-جديدة-من-طائرات-سو--57-الجيل-الخامس-تدخل-الخدمة-الفعلية-1081475970.html
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سلاح روسيا, العالم, روسيا
سلاح روسيا, العالم, روسيا

إعلام: مقاتلة "سو-57 " الروسية تتفوق على نظيراتها الأجنبية في القوة

10:11 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 13.10.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو
المقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
/
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أفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالسلاح، بأن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو 57" تفوق بشكل كبير نظيراتها الأجنبية في القوة النارية.
وقالت الصحيفة: "سو 57" تبرز بين المقاتلات من جيلها ليس فقط لقدرتها الفريدة ولاستخدامها في حالات مختلفة في معارك حقيقية...، ولكن أيضا لمدى إطلاق النار العالي جنبا إلى جنب مع ترسانة واسعة من الصواريخ البعيدة المدى".
وتشير الصحيفة إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للطائرة الروسية هي القدرة على استخدام صاروخ "آر -37 إم" ، الذي أظهر كفاءة عالية في العملية العسكرية الخاصة. بسبب ذلك، فإن "سو 57" قادرة على ضرب أهداف جوية على مسافة ضعف نظيراتها الأمريكية والصينية.
وبحسب صحيفة "Military Watch"، فإنه في المستقبل، ستكون الطائرات قادرة على استخدام نسخة أصغر من صاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.
مقاتلات سو-57 أثناء مشاركتها في عرض عسكري في موسكو بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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28 سبتمبر, 08:45 GMT
المقاتلة الروسية "سو-57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتم استخدامها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
"سو-57" مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. تمتاز المقاتلة بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسليح داخل الطائرة، وطلاء ممتص لموجات الراديو، ومعدات حديثة أكثر تقدمًا على متنها.
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