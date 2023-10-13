https://sputnikarabic.ae/20231013/إعلام-مقاتلة-سو-57--الروسية-تتفوق-على-نظيراتها-الأجنبية-في-القوة-1081967815.html
إعلام: مقاتلة "سو-57 " الروسية تتفوق على نظيراتها الأجنبية في القوة
إعلام: مقاتلة "سو-57 " الروسية تتفوق على نظيراتها الأجنبية في القوة
أفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالسلاح، بأن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو 57" تفوق بشكل كبير نظيراتها الأجنبية في القوة النارية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T10:11+0000
2023-10-13T10:11+0000
2023-10-13T10:12+0000
سلاح روسيا
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وقالت الصحيفة: "سو 57" تبرز بين المقاتلات من جيلها ليس فقط لقدرتها الفريدة ولاستخدامها في حالات مختلفة في معارك حقيقية...، ولكن أيضا لمدى إطلاق النار العالي جنبا إلى جنب مع ترسانة واسعة من الصواريخ البعيدة المدى".وتشير الصحيفة إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للطائرة الروسية هي القدرة على استخدام صاروخ "آر -37 إم" ، الذي أظهر كفاءة عالية في العملية العسكرية الخاصة. بسبب ذلك، فإن "سو 57" قادرة على ضرب أهداف جوية على مسافة ضعف نظيراتها الأمريكية والصينية.وبحسب صحيفة "Military Watch"، فإنه في المستقبل، ستكون الطائرات قادرة على استخدام نسخة أصغر من صاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.المقاتلة الروسية "سو-57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتم استخدامها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا."سو-57" مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. تمتاز المقاتلة بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسليح داخل الطائرة، وطلاء ممتص لموجات الراديو، ومعدات حديثة أكثر تقدمًا على متنها.
https://sputnikarabic.ae/20230928/مجموعة-جديدة-من-طائرات-سو--57-الجيل-الخامس-تدخل-الخدمة-الفعلية-1081475970.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, العالم, روسيا
سلاح روسيا, العالم, روسيا
إعلام: مقاتلة "سو-57 " الروسية تتفوق على نظيراتها الأجنبية في القوة
10:11 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 13.10.2023) تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالسلاح، بأن مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو 57" تفوق بشكل كبير نظيراتها الأجنبية في القوة النارية.
وقالت الصحيفة: "سو 57" تبرز بين المقاتلات من جيلها ليس فقط لقدرتها الفريدة ولاستخدامها في حالات مختلفة في معارك حقيقية...، ولكن أيضا لمدى إطلاق النار العالي جنبا إلى جنب مع ترسانة واسعة من الصواريخ البعيدة المدى".
وتشير الصحيفة إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للطائرة الروسية هي القدرة على استخدام صاروخ "آر -37 إم" ، الذي أظهر كفاءة عالية في العملية العسكرية الخاصة. بسبب ذلك، فإن "سو 57" قادرة على ضرب أهداف جوية على مسافة ضعف نظيراتها الأمريكية والصينية.
وبحسب صحيفة "Military Watch"، فإنه في المستقبل، ستكون الطائرات قادرة على استخدام نسخة أصغر من صاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.
المقاتلة الروسية "سو-57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وتم استخدامها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
"سو-57" مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. تمتاز المقاتلة بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وتسليح داخل الطائرة، وطلاء ممتص لموجات الراديو، ومعدات حديثة أكثر تقدمًا على متنها.