https://sputnikarabic.ae/20231013/الأمم-المتحدة-أكثر-من-423-ألف-نازح-في-قطاع-غزة-1081961046.html

الأمم المتحدة: أكثر من 423 ألف نازح في قطاع غزة

الأمم المتحدة: أكثر من 423 ألف نازح في قطاع غزة

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 423 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T05:17+0000

2023-10-13T05:17+0000

2023-10-13T05:17+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081909367_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ddeb882fed97ff1f735d904a201900f9.jpg

وقالت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان: "عدد النازحين في القطاع المكتظ ارتفع، بحلول مساء يوم الخميس، بمقدار 84,444 شخصًا ليصل إلى 423,378 نازحًا".وقالت "أوتشا" في بيانها، اليوم الجمعة، إن "القصف الإسرائيلي العنيف، من الجو والبحر والبر، استمر دون انقطاع تقريبا، وتم استهداف وتدمير العديد من المباني السكنية في مناطق مكتظة بالسكان خلال الساعات الـ24 الماضية".أما العدد المتبقّي من النازحين، والذي يزيد عن 153 ألف شخص، فقد وجدوا ملاذا لدى أقارب وجيران لهم وداخل كنيسة وغيرها من المرافق في مدينة غزة.وقالت: "قبل عملية طوفان الأقصى كان هناك أساسًا نحو 3000 نازح داخل القطاع".وقد دمرت عمليات القصف الإسرائيلي أو جعلت العديد من وحدات الإسكان غير صالحة للسكن في غزة، وفقًا لـ "أوتشا"، التي استشهدت بأرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة.ويتعرض قطاع غزة منذ أيام، لغارات وهجمات من الطيران العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية"، ردا على العملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، السبت المنصرم، بعد اقتحامها مستوطنات غلاف غزة برا وبحرا وجوا، حيث سيطرت على مستوطنات الغلاف.وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000، وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.وأعلنت إسرائيل أنها تشن حرب على غزة وليس عملية عسكرية، هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. في السياق ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية، منذ السبت المنصرم، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20231012/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-حصيلة-القتلى-إلى-1537-ونحو-6612-جريحا-في-قطاع-غزة-1081959612.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم