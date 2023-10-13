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https://sputnikarabic.ae/20231013/الأونروا-تعلن-نقل-مركز-عملياتها-الرئيسي-وموظفيها-إلى-جنوب-قطاع-غزة-1081962163.html
"الأونروا" تعلن نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها إلى جنوب قطاع غزة
"الأونروا" تعلن نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها إلى جنوب قطاع غزة
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T06:09+0000
2023-10-13T06:09+0000
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وذكرت "الأونروا"، في بيان عبر موقع "إكس"، أنها "قررت نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى الجنوب لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها ولاجئي فلسطين في غزة".وأضافت: "إن مدارس الأمم المتحدة وجميع الملاجئ الأخرى التابعة للأمم المتحدة هي مرافق أممية يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض للهجوم أبدًا، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".وأردفت: "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا للاحتماء من العمليات العسكرية ضد "حماس".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر "إكس"، إن "الجيش الإسرائيلي يدعو كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة".وأضاف: "لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".وأكد أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلّا بعد صدور بيان يسمح ذلك وممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج مع دولة إسرائيل".وفي وقت مبكر صباح اليوم، أعلنت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى جنوب القطاع في 24 ساعة.إلا أن الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بإلغاء هذا الإخطار لأن عدد المشمولين به يبلغ 1.1 مليون نسمة، وبالتالي فإنّ عملية إجلاء بهذا الحجم "مستحيلة من دون أن تتسبّب في عواقب إنسانية مدمّرة".في المقابل، دعت وزارة الداخلية في غزة سكان القطاع لعدم التجاوب مع الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية الداعية إلى التهجير.
https://sputnikarabic.ae/20231013/إسرائيل-تطالب-الأمم-المتحدة-بترحيل-مليون-و100-ألف-فلسطيني-من-شمال-غزة-إلى-جنوبها-خلال-24-ساعة-1081960875.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

"الأونروا" تعلن نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها إلى جنوب قطاع غزة

06:09 GMT 13.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالنازحون من قصف القوات الإسرائيلية في إحدى مدارس وكالة "الأونروا" في قطاع غزة، فلسطين
النازحون من قصف القوات الإسرائيلية في إحدى مدارس وكالة الأونروا في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.
وذكرت "الأونروا"، في بيان عبر موقع "إكس"، أنها "قررت نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى الجنوب لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها ولاجئي فلسطين في غزة".
وأضافت: "إن مدارس الأمم المتحدة وجميع الملاجئ الأخرى التابعة للأمم المتحدة هي مرافق أممية يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض للهجوم أبدًا، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
وأردفت: "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".
وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا للاحتماء من العمليات العسكرية ضد "حماس".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر "إكس"، إن "الجيش الإسرائيلي يدعو كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بترحيل مليون و100 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها خلال 24 ساعة
04:11 GMT
وأضاف: "لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".
وأكد أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلّا بعد صدور بيان يسمح ذلك وممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج مع دولة إسرائيل".
وفي وقت مبكر صباح اليوم، أعلنت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة إلى جنوب القطاع في 24 ساعة.
إلا أن الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بإلغاء هذا الإخطار لأن عدد المشمولين به يبلغ 1.1 مليون نسمة، وبالتالي فإنّ عملية إجلاء بهذا الحجم "مستحيلة من دون أن تتسبّب في عواقب إنسانية مدمّرة".
في المقابل، دعت وزارة الداخلية في غزة سكان القطاع لعدم التجاوب مع الرسائل النصية والتسجيلات الصوتية الداعية إلى التهجير.
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