https://sputnikarabic.ae/20231013/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-750-هدفا-عسكريا-تابعا-لـحماس-الليلة-الماضية-1081962366.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 750 هدفا عسكريا تابعا لـ"حماس" الليلة الماضية

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 750 هدفا عسكريا تابعا لـ"حماس" الليلة الماضية

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه ضرب 750 هدفا عسكريا لـ"حماس"، خلال الليل الماضية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T06:33+0000

2023-10-13T06:33+0000

2023-10-13T06:33+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي: "تم ضرب 750 هدفا عسكريا في قطاع غزة خلال الليل، بما في ذلك مساكن كبار مسؤولي حماس".وأضاف بيان الجيش: "بين عشية وضحاها، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي 750 منشأة عسكرية، بما في ذلك أنفاق تحت الأرض لإرهابيي حماس، ومجمعات ومواقع عسكرية، ومساكن لمقاتلين إرهابيين رفيعي المستوى تستخدم كمراكز قيادة عسكرية، ومستودعات أسلحة، ونقاط اتصال".ونفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية واسعة النطاق على غزة، بدعوى تدمير البنية التحتية لحركة "حماس"، في ظل دعوة السكان في شمال القطاع إلى الإخلاء والتوجه نحو الجنوب.وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلته مهاجمة مقرات البنية التحتية العسكرية لحركة حماس، وإسقاط ما يزيد عن 6000 قنبلة على القطاع ككل، منذ بداية الحرب على غزة، السبت الماضي، ردًا على ما أعلنته حماس من عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، فجر اليوم نفسه.

https://sputnikarabic.ae/20231012/كتائب-القسام-درسنا-كل-ما-يتعلق-بمنطقة-العمليات-قبل-تنفيذ-معركة-طوفان-الأقصى-1081949277.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم