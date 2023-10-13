https://sputnikarabic.ae/20231013/الجيش-الروسي-يعلن-تدمير-منشآت-عسكرية-حيوية-أوكرانية-بصواريخ-إسكندر--1081971034.html
الجيش الروسي يعلن تدمير منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بصواريخ "إسكندر"
الجيش الروسي يعلن تدمير منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بصواريخ "إسكندر"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بـ8 صواريخ "إسكندر"، وبطائرات دون طيار، في الفترة من 7... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T12:22+0000
2023-10-13T12:22+0000
2023-10-13T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 7 أكتوبر إلى 13 أكتوبر الجاري، نفذت القوات الروسية ضربات جماعية بـ8 صواريخ من طراز "إسكندر-إم"، وبطائرات دون طيار، استهدفت مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والمعدات العسكرية التقنية الأوكرانية، وتم استهداف أيضا ورش عمل الشركات التي تنتج وتخزن الأسلحة بالإضافة إلى نقاط إقامة للأفراد العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب".وأوضح البيان أنه نتيجة للضربات تم تدمير مستودع تخزين للقوارب من نوع "ويلارد" أمريكية الصنع، ومستودع مدفعية ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية "خيرسون"، ومستودع للمعدات العسكرية تم تدمير مصنع إصلاح السفن في دونايسودوسيرفيس في مدينة إيليتشيفسك في منطقة أوديسا، بالإضافة إلى قاعدة لتخزين الوقود ومواد التشحيم في مطار أومان في منطقة تشيركاسي.
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روسيا
الجيش الروسي يعلن تدمير منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بصواريخ "إسكندر"
12:22 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 12:36 GMT 13.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بـ8 صواريخ "إسكندر"، وبطائرات دون طيار، في الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 13الجاري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 7 أكتوبر إلى 13 أكتوبر الجاري، نفذت القوات الروسية ضربات جماعية بـ8 صواريخ من طراز "إسكندر-إم"، وبطائرات دون طيار، استهدفت مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية والمعدات العسكرية التقنية الأوكرانية، وتم استهداف أيضا ورش عمل الشركات التي تنتج وتخزن الأسلحة بالإضافة إلى نقاط إقامة للأفراد العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب".
وأوضح البيان أنه نتيجة للضربات تم تدمير مستودع تخزين للقوارب من نوع "ويلارد" أمريكية الصنع، ومستودع مدفعية ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية "خيرسون"، ومستودع للمعدات العسكرية تم تدمير مصنع إصلاح السفن في دونايسودوسيرفيس في مدينة إيليتشيفسك في منطقة أوديسا، بالإضافة إلى قاعدة لتخزين الوقود ومواد التشحيم في مطار أومان في منطقة تشيركاسي.