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Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/الدفاع-القوات-الروسية-تدمر-مدافع-أوكرانية-وتحبط-تناوب-للقوات-جنوب-دونيتسك-1081960404.html
الدفاع: القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحبط تناوب للقوات جنوب دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحبط تناوب للقوات جنوب دونيتسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك، أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن أفراد الجيش الروسي أحبطوا أربع محاولات لتناوب الوحدات الأوكرانية في اتجاه جنوب... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T02:09+0000
2023-10-13T02:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال تشيخوف، "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات متقدمة من مجموعة قوات فوستوك، بدعم مدفعي، أربع محاولات لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أوروزهايني وستارومايورسكي. وتم تدمير سيارات للقوميين".وأشار إلى ذخيرة طائرة لانسيت دمرت منصة مدفعية ذاتية الدفع ونظام إطلاق صواريخ غراد متعدد في منطقة إليزافيتوفكا، ومدفع المدفعية D-20 في منطقة نوفوكراينكا، ومنصة المدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا في منطقة نوفويفانوفكا.وأكد أن الطيران والمدفعية دكت مناطق تمركزت فيها الوحدات الأوكرانية وتمركزت فيها القوى البشرية والمعدات. ونفذت الضربات على وحدات من اللواء 79 هجوم جوي في نوفوميخيلوفكا، بما في ذلك مركز الاتصالات، واللواء الميكانيكي 72 في كونستانتينوفكا، وفودياني، وأوغليدار، ولواء الدفاع الإقليمي 128 في منطقة ستارومايورسكي، ولواء المشاة الآلي 58 في المنطقة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات ذخيرة في مطاري "ميرغورود" و"دنيبر"شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231012/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-في-مطاري-ميرغورود-ودنيبر-1081937876.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع: القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحبط تناوب للقوات جنوب دونيتسك

02:09 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 02:16 GMT 13.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك، أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن أفراد الجيش الروسي أحبطوا أربع محاولات لتناوب الوحدات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، وتم تدمير سيارات للقوميين الأوكرانيين.
وقال تشيخوف، "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات متقدمة من مجموعة قوات فوستوك، بدعم مدفعي، أربع محاولات لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أوروزهايني وستارومايورسكي. وتم تدمير سيارات للقوميين".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا له، تم اكتشاف وتصفية مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية غرب نوفودونيتسك، كما تم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة ستارومايورسكي بنيران المدفعية.
وأشار إلى ذخيرة طائرة لانسيت دمرت منصة مدفعية ذاتية الدفع ونظام إطلاق صواريخ غراد متعدد في منطقة إليزافيتوفكا، ومدفع المدفعية D-20 في منطقة نوفوكراينكا، ومنصة المدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا في منطقة نوفويفانوفكا.
وأكد أن الطيران والمدفعية دكت مناطق تمركزت فيها الوحدات الأوكرانية وتمركزت فيها القوى البشرية والمعدات. ونفذت الضربات على وحدات من اللواء 79 هجوم جوي في نوفوميخيلوفكا، بما في ذلك مركز الاتصالات، واللواء الميكانيكي 72 في كونستانتينوفكا، وفودياني، وأوغليدار، ولواء الدفاع الإقليمي 128 في منطقة ستارومايورسكي، ولواء المشاة الآلي 58 في المنطقة.
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات ذخيرة في مطاري "ميرغورود" و"دنيبر"
أمس, 12:25 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعات ذخيرة في مطاري "ميرغورود" و"دنيبر"شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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