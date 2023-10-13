https://sputnikarabic.ae/20231013/الصحة-العالمية-34-هجوما-على-المرافق-الطبية-في-غزة-والوضع-الصحي-على-حافة-الانهيار-1081967150.html

الصحة العالمية: 34 هجوما على المرافق الطبية في غزة والوضع الصحي على حافة الانهيار

الصحة العالمية: 34 هجوما على المرافق الطبية في غزة والوضع الصحي على حافة الانهيار

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن النظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار، مؤكدة أن كل ساعة تمر تقلل من الفرصة المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T09:36+0000

2023-10-13T09:36+0000

2023-10-13T09:36+0000

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وقالت الصحة العالمية في بيان، أنه "بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، تواجه فرق الطوارئ الطبية عوائق شديدة للوصول إلى أماكن الإصابات". وأضاف البيان أن المنظمة وثقت، منذ السبت الماضي، 34 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة، أسفرت عن مقتل 11 عاملا صحيا أثناء عملهم، وإصابة 16 آخرين، وإصابة 19 مرفقا صحيا و20 سيارة إسعاف بأضرار.وفيما يتعلق بالمستشفيات، أوضح البيان أن الكهرباء لم تعد متوفرة فيها إلا لساعات قليلة كل يوم، مع توقع توقفها قريبًا عندما ينفد مخزون الوقود.ولفت البيان إلى أنه مع الزيادة المستمرة في الإصابات والوفيات بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فإن الأزمة تتفاقم بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية.ودعت المنظمة إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية والمدنيين من الهجمات.كما حثت على فتح ممر إنساني فورًا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية، والعاملين الصحيين وفي مجال المساعدات الإنسانية، وإجلاء المرضى والمصابين.

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منظمة الصحة العالمية, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار