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الطيران الحربي الروسي يدمر مخزن طائرات مسيرة للمسلحين في ريف إدلب شمالي سوريا
الطيران الحربي الروسي يدمر مخزن طائرات مسيرة للمسلحين في ريف إدلب شمالي سوريا
شن الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات ليلية مستهدفا أحد مقرات تنظيم "أنصار التوحيد" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محيط جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي شمالي... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T20:43+0000
2023-10-13T20:43+0000
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وقال مصدر ميداني مسؤول لـ"سبوتنيك" إن عمليات الرصد المكثفة، وتقاطعها مع معلومات استخباراتية ميدانية أفضت إلى تحديد أحد المقرات التي يستخدمها مسلحو تنظيم "أنصار التوحيد" الإرهابي لإطلاق طائرات مسيرة لتنفيذ هجمات على مواقع الجيش العربي السوري ومدنيي القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.وأضاف المصدر أن تكامل المعطيات المتوافرة، استدعى تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 4 غارات جوية استهدفت المستودع الذي يتخذه التنظيم غرب جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي.وكشف المصدر أن العملية أسفرت عن تدمير المقر المستهدف بشكل كامل، بما في ذلك محتوياته من الطائرت المسيرة.وأكد المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 8 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/الخارجية-الإسرائيلية-ضرباتنا-على-سوريا-عند-زيارة-وزير-الخارجية-الإيرانية-لدمشق-رسالة-تحذير-لإيران--1081972577.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا

الطيران الحربي الروسي يدمر مخزن طائرات مسيرة للمسلحين في ريف إدلب شمالي سوريا

20:43 GMT 13.10.2023
© Sputnik . BASEL SHARTOUHانفجار جنوب شرق إدلب
انفجار جنوب شرق إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
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حصري
شن الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات ليلية مستهدفا أحد مقرات تنظيم "أنصار التوحيد" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محيط جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.
وقال مصدر ميداني مسؤول لـ"سبوتنيك" إن عمليات الرصد المكثفة، وتقاطعها مع معلومات استخباراتية ميدانية أفضت إلى تحديد أحد المقرات التي يستخدمها مسلحو تنظيم "أنصار التوحيد" الإرهابي لإطلاق طائرات مسيرة لتنفيذ هجمات على مواقع الجيش العربي السوري ومدنيي القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.
وأضاف المصدر أن تكامل المعطيات المتوافرة، استدعى تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 4 غارات جوية استهدفت المستودع الذي يتخذه التنظيم غرب جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
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13:32 GMT
وكشف المصدر أن العملية أسفرت عن تدمير المقر المستهدف بشكل كامل، بما في ذلك محتوياته من الطائرت المسيرة.
وأكد المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 8 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين.
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