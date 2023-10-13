https://sputnikarabic.ae/20231013/الطيران-الحربي-الروسي-يدمر-مخزن-طائرات-مسيرة-للمسلحين-في-ريف-إدلب-شمالي-سوريا-1081984674.html
الطيران الحربي الروسي يدمر مخزن طائرات مسيرة للمسلحين في ريف إدلب شمالي سوريا
الطيران الحربي الروسي يدمر مخزن طائرات مسيرة للمسلحين في ريف إدلب شمالي سوريا
شن الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات ليلية مستهدفا أحد مقرات تنظيم "أنصار التوحيد" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محيط جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي شمالي... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T20:43+0000
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2023-10-13T20:43+0000
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وقال مصدر ميداني مسؤول لـ"سبوتنيك" إن عمليات الرصد المكثفة، وتقاطعها مع معلومات استخباراتية ميدانية أفضت إلى تحديد أحد المقرات التي يستخدمها مسلحو تنظيم "أنصار التوحيد" الإرهابي لإطلاق طائرات مسيرة لتنفيذ هجمات على مواقع الجيش العربي السوري ومدنيي القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.وأضاف المصدر أن تكامل المعطيات المتوافرة، استدعى تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 4 غارات جوية استهدفت المستودع الذي يتخذه التنظيم غرب جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي.وكشف المصدر أن العملية أسفرت عن تدمير المقر المستهدف بشكل كامل، بما في ذلك محتوياته من الطائرت المسيرة.وأكد المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 8 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/الخارجية-الإسرائيلية-ضرباتنا-على-سوريا-عند-زيارة-وزير-الخارجية-الإيرانية-لدمشق-رسالة-تحذير-لإيران--1081972577.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
الطيران الحربي الروسي يدمر مخزن طائرات مسيرة للمسلحين في ريف إدلب شمالي سوريا
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حصري
شن الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات ليلية مستهدفا أحد مقرات تنظيم "أنصار التوحيد" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محيط جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.
وقال مصدر ميداني مسؤول لـ"سبوتنيك" إن عمليات الرصد المكثفة، وتقاطعها مع معلومات استخباراتية ميدانية أفضت إلى تحديد أحد المقرات التي يستخدمها مسلحو تنظيم "أنصار التوحيد" الإرهابي لإطلاق طائرات مسيرة لتنفيذ هجمات على مواقع الجيش العربي السوري ومدنيي القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.
وأضاف المصدر أن تكامل المعطيات المتوافرة، استدعى تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 4 غارات جوية استهدفت المستودع الذي يتخذه التنظيم غرب جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي.
وكشف المصدر أن العملية أسفرت عن تدمير المقر المستهدف بشكل كامل، بما في ذلك محتوياته من الطائرت المسيرة.
وأكد المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 8 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين.