https://sputnikarabic.ae/20231013/القسام-تعلن-مقتل-13-أسيرا-بينهم-أجانب-في-القصف-الإسرائيلي-على-محافظتي-الشمال-وغزة-1081965108.html

"حماس" تعلن مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي

"حماس" تعلن مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي

أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب، جراء القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T08:15+0000

2023-10-13T08:15+0000

2023-10-13T08:46+0000

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وذكرت "القسام" في بيان، أنه "قُتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".واحتد النزاع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطيرا وتبادلًا للعنف بين الطرفين.وبدأت هذه التصعيدات بإعلان "حماس" عن عملية "طوفان الأقصى"، التي شهدت إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واقتحام قوات "حماس" لمستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع، ما أسفر عن أسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.ردت إسرائيل على هذه الهجمات بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، مهددة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجماتها. كما أعلنت إسرائيل استعادة السيطرة الكاملة على منطقة غلاف غزة، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى.وخلال هذه التصعيدات والقصف المكثف والاشتباكات المتبادلة، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب آلاف آخرون من الإسرائيليين والفلسطينيين. ووفقًا لمصادر متعددة، يُعتقد أن هناك نحو 150 إسرائيليًا محتجزًا لدى "حماس" حاليًا، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

https://sputnikarabic.ae/20231012/كتائب-القسام-درسنا-كل-ما-يتعلق-بمنطقة-العمليات-قبل-تنفيذ-معركة-طوفان-الأقصى-1081949277.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, حركة حماس, الأخبار