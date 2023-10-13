https://sputnikarabic.ae/20231013/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-1081970845.html
القوات الروسية تدمر مقاتلة "سو-25" أوكرانية
القوات الروسية تدمر مقاتلة "سو-25" أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الجوية الروسية والطيران البحري لأسطول البحر الأسود، خلال الأسبوع الماضي، الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر/ تشرين... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T12:18+0000
2023-10-13T12:18+0000
2023-10-13T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه، طائرة هجومية من طراز "سو -25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضافت: "الطيران البحري لأسطول البحر الأسود دمر قاربا مسيرا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".وبحسب بيان الدفاع الروسية: "خلال الفترة الماضية، دمرت طائرات العمليات التكتيكية وجيش الطيران وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، طائرة هجومية من طراز "سو-25" في مطار دولغيتتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقاذفة صواريخ من طراز توشكا-يو قرب قرية بيريسيشنوي في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "تم تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300" قرب مدينة نيكولاييف، ومحطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "إس-68 يو" في منطقة مالوفارفاروفكا في مقاطعة نيكولاييف".وقالت الدفاع الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات أسلحة الطيران في دوبييفكا في مقاطعة تشيركاسي وبريلوكي في مقاطعة تشيرنيهيف، ومستودعات تخزين وقود الطائرات في مطارات "أوزيرنوي" قرب مدينة غيتومير و"ميرغورود" في مقاطعة بولتافا".وبحسب الدفاع، تم تدمير 218 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة.
https://sputnikarabic.ae/20231013/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-وضع-رهيب-للقوات-الأوكرانية-بين-زابوروجيه-وخاركوف-1081969477.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مقاتلة "سو-25" أوكرانية
12:18 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 13.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الجوية الروسية والطيران البحري لأسطول البحر الأسود، خلال الأسبوع الماضي، الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول، دمرت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25 " وقاربا مسيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.
قالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه، طائرة هجومية من طراز "سو -25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضافت: "الطيران البحري لأسطول البحر الأسود دمر قاربا مسيرا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".
وبحسب بيان الدفاع الروسية: "خلال الفترة الماضية، دمرت طائرات العمليات التكتيكية وجيش الطيران وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، طائرة هجومية من طراز "سو-25" في مطار دولغيتتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وقاذفة صواريخ من طراز توشكا-يو قرب قرية بيريسيشنوي في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "تم تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300" قرب مدينة نيكولاييف، ومحطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "إس-68 يو" في منطقة مالوفارفاروفكا في مقاطعة نيكولاييف".
وقالت الدفاع الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات أسلحة الطيران في دوبييفكا في مقاطعة تشيركاسي وبريلوكي في مقاطعة تشيرنيهيف، ومستودعات تخزين وقود الطائرات في مطارات "أوزيرنوي" قرب مدينة غيتومير و"ميرغورود" في مقاطعة بولتافا".
وبحسب الدفاع، تم تدمير 218 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة.