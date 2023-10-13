https://sputnikarabic.ae/20231013/المفوضية-الأوروبية-تركيا-عليها-الاختيار-بين-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-وبين-روسيا-وإيران-وحماس-1081961786.html
المفوضية الأوروبية: تركيا عليها الاختيار بين الاتحاد الأوروبي والناتو وبين روسيا وإيران وحماس
المفوضية الأوروبية: تركيا عليها الاختيار بين الاتحاد الأوروبي والناتو وبين روسيا وإيران وحماس
أفاد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس سخيناس، بأنه على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستنحاز إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أو إلى جانب روسيا وإيران... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T05:50+0000
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وقال سخيناس، في مؤتمر شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا، في بروكسل: "منذ اللحظة الأولى، جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اعترفت بالإجماع بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأدانت الهجوم الإرهابي وأعلنت بصوت عال أنه لا يوجد مبرر للإرهاب".وأضاف: "يجب على تركيا أن تختار الجانب الذي تريد أن تكون فيه من التاريخ: معنا - مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وقيمنا وروح الغرب - أو مع موسكو وطهران وحماس وحزب الله. الجواب يجب أن يكون واضحا".وفي الوقت نفسه، قال إن تركيا شريك أساسي للاستقرار في أوروبا والمنطقة في مجالات مثل الهجرة والتجارة.وانتقد سخيناس عدم مشاركة أنقرة في العقوبات المفروضة على روسيا.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وإطلاقها آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحام قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتصرف بعقلانية، في ضوء الأحداث التي وقعت في إسرائيل، يوم السبت الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يفرض-قيودا-جديدة-على-السجناء-الفلسطينيين-ردا-على-هجوم-غزة-1081954460.html
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طوفان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
طوفان, أخبار فلسطين اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
المفوضية الأوروبية: تركيا عليها الاختيار بين الاتحاد الأوروبي والناتو وبين روسيا وإيران وحماس
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أفاد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس سخيناس، بأنه على تركيا أن تختار ما إذا كانت ستنحاز إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أو إلى جانب روسيا وإيران و"حماس" و"حزب الله".
وقال سخيناس، في مؤتمر شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا، في بروكسل: "منذ اللحظة الأولى، جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اعترفت بالإجماع بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأدانت الهجوم الإرهابي وأعلنت بصوت عال أنه لا يوجد مبرر للإرهاب".
وأضاف: "يجب على تركيا أن تختار الجانب الذي تريد أن تكون فيه من التاريخ: معنا - مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وقيمنا وروح الغرب - أو مع موسكو وطهران وحماس وحزب الله. الجواب يجب أن يكون واضحا".
وفي الوقت نفسه، قال إن تركيا شريك أساسي للاستقرار في أوروبا والمنطقة في مجالات مثل الهجرة والتجارة.
وانتقد سخيناس عدم مشاركة أنقرة في العقوبات المفروضة على روسيا.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى
" وإطلاقها آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحام قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتصرف بعقلانية، في ضوء الأحداث التي وقعت في إسرائيل، يوم السبت الماضي.