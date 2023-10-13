https://sputnikarabic.ae/20231013/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-تحذير-سكان-القطاع-للإجلاء-دعاية-زائفة-وحرب-نفسية-1081963607.html

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تحذير سكان القطاع للإجلاء دعاية زائفة وحرب نفسية

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تحذير سكان القطاع للإجلاء دعاية زائفة وحرب نفسية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن تحذير السلطات الإسرائيلية سكان غزة للانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه، دعاية زائفة وحرب نفسية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T07:31+0000

2023-10-13T07:31+0000

2023-10-13T07:31+0000

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ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حثه سكان غزة على تجاهل هذه الدعاية وعدم الانسياق وراءها، قائلا:وطالب المكتب الإعلامي سكان قطاع غزة بعدم التجاوب مع التسجيلات الصوتية التي يوزعها الجيش الإسرائيلي، بشكل عشوائي، منوّها إلى أن السلطات الإسرائيلية تركز على الحرب النفسية لضرب الجبهة الداخلية وتشريد المواطنين.وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك": وذكر دوجاريك أن المنظمة الدولية طلبت من إسرائيل "إلغاء" هذا القرار، لأن عدد المشمولين به يبلغ 1.1 مليون نسمة، وبالتالي فإن عملية إجلاء بهذا الحجم "مستحيلة من دون أن تتسبّب في عواقب إنسانية مدمّرة".وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.وأضافت: "إن مدارس الأمم المتحدة وجميع الملاجئ الأخرى التابعة للأمم المتحدة هي مرافق أممية يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض للهجوم أبدًا، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".ويأتي هذا في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية واسعة النطاق على غزة، بدعوى تدمير البنية التحتية لحركة "حماس".وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلته مهاجمة مقرات البنية التحتية العسكرية لحركة حماس، وإسقاط ما يزيد عن 6000 قنبلة على القطاع ككل، منذ بداية الحرب على غزة، السبت الماضي، ردًا على ما أعلنته "حماس" من عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، فجر اليوم نفسه.

https://sputnikarabic.ae/20231013/إسرائيل-تطالب-الأمم-المتحدة-بترحيل-مليون-و100-ألف-فلسطيني-من-شمال-غزة-إلى-جنوبها-خلال-24-ساعة-1081960875.html

https://sputnikarabic.ae/20231012/كتائب-القسام-درسنا-كل-ما-يتعلق-بمنطقة-العمليات-قبل-تنفيذ-معركة-طوفان-الأقصى-1081949277.html

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الأخبار, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم