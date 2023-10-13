https://sputnikarabic.ae/20231013/الهجرة-ستكون-فقط-لمدننا-المحتلة-حماس-ترد-على-أوامر-إسرائيل-بإخلاء-شمال-غزة-1081969908.html

"الهجرة ستكون فقط لمدننا المحتلة"... "حماس" ترد على أوامر إسرائيل بإخلاء شمال غزة

"الهجرة ستكون فقط لمدننا المحتلة"... "حماس" ترد على أوامر إسرائيل بإخلاء شمال غزة

رفضت حركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الجمعة، الأوامر الإسرائيلية للسكان بإخلاء شمال قطاع غزة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T11:39+0000

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2023-10-13T11:39+0000

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وقالت "حماس" في بيان لها، إن "شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعواتهم لهم في غزة بمغادرة منازلهم والانتقال إلى الجنوب أو إلى مصر".وفي السياق ذاته، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري للحركة: "أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة".وتابع: "لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة".يأتي ذلك بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة بالإخلاء والتحرك جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة تضرره 1.1 مليون شخص وحذرت من عواقبه "المدمرة".وجاء الأمر الإسرائيلي مع دخول الحرب بين إسرائيل و"حماس" يومها السابع، وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.ودعا الجيش الإسرائيلي في بيان له، صباح اليوم الجمعة، "جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا لحماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة".وأكد أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا إذا صدر بيان يسمح بذلك".وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نقل مقر عملياتها وموظفيها الأجانب إلى جنوب قطاع غزة بعد الأمر الإسرائيلي.وتكررت الدعوات لفتح ممرات إنسانية قبل أي غزو بري محتمل من جانب إسرائيل، خاصة في اتجاه مصر عبر معبر رفح.وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، ضرورة بقاء سكان غزة على أرضهم، محذرا من أن تهجير سكان غزة قد يعني "تصفية القضية الفلسطينية".

https://sputnikarabic.ae/20231013/إسرائيل-تطالب-الأمم-المتحدة-بترحيل-مليون-و100-ألف-فلسطيني-من-شمال-غزة-إلى-جنوبها-خلال-24-ساعة-1081960875.html

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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار