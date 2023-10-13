https://sputnikarabic.ae/20231013/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-يوجه-نداء-للإنسانية-إثر-أمر-إسرائيلي-بإخلاء-شمال-غزة-1081968896.html
الهلال الأحمر الفلسطيني يوجه نداء للإنسانية إثر أمر إسرائيلي بإخلاء شمال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني يوجه نداء للإنسانية إثر أمر إسرائيلي بإخلاء شمال غزة
أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، نداءً عاجلا لقادة العالم والمجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية من الحدوث الآن. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T10:56+0000
2023-10-13T10:56+0000
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وقالت الجمعية في ندائها العاجل للإنسانية: "أمر قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مليون ومئتي ألف فلسطيني في قطاع غزة للنزوح وإخلاء محافظاتهم، أمر مروع وتخطى كل الحدود".أضافت: "سكان قطاع غزة يشعرون أن العالم أجمع تخلى عنهم".وأكدت أن "إنسانية العالم على المحك، ويتوجب على العالم التدخل الفوري من أجل وقف هذه الكارثة من الحدوث في الساعات القليلة القادمة".واختتمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداءها، بالقول: "نطالب جميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للتدخل السريع، كما ونطالب جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم للتدخل العاجل لدى حكوماتهم، لحماية الإنسانية وحيز العمل الإنساني، والقيام بكل ما يمكن من أجل ضمان تراجع إسرائيل عن هذا الأمر".وطلبت إسرائيل من الأمم المتحدة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.وأبلغ ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي، قادة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أن "جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة"، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل سلمت الرسالة لفريقها في غزة، قبيل منتصف ليل الخميس، بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن "هذا يصل إلى نحو 1.1 مليون شخص، وينطبق الأمر نفسه على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في مرافق الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".وجاء في بيان المنظمة الدولية أن "الأمم المتحدة ترى أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة".وأضاف البيان أن "الأمم المتحدة تدعو بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231013/الأونروا-تعلن-نقل-مركز-عملياتها-الرئيسي-وموظفيها-إلى-جنوب-قطاع-غزة-1081962163.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, اسرائيل
الهلال الأحمر الفلسطيني يوجه نداء للإنسانية إثر أمر إسرائيلي بإخلاء شمال غزة
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أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، نداءً عاجلا لقادة العالم والمجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية من الحدوث الآن.
وقالت الجمعية في ندائها العاجل للإنسانية: "أمر قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مليون ومئتي ألف فلسطيني في قطاع غزة للنزوح وإخلاء محافظاتهم، أمر مروع وتخطى كل الحدود".
أضافت: "سكان قطاع غزة يشعرون أن العالم أجمع تخلى عنهم".
وتابعت: "كجمعية، ليس لدينا القدرة على إخلاء المرضى والجرحى من مستشفياتنا، ولا كبار السن وذوي الإعاقة، لا يوجد أي مكان آمن في كل قطاع غزة".
وأكدت أن "إنسانية العالم على المحك، ويتوجب على العالم التدخل الفوري من أجل وقف هذه الكارثة من الحدوث في الساعات القليلة القادمة".
وأشارت إلى أن "الحرب وقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية ليس الحل. على كل الأطراف الالتزام بقوانين الحرب وحماية المدنيين".
واختتمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداءها، بالقول: "نطالب جميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للتدخل السريع، كما ونطالب جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم للتدخل العاجل لدى حكوماتهم، لحماية الإنسانية وحيز العمل الإنساني، والقيام بكل ما يمكن من أجل ضمان تراجع إسرائيل عن هذا الأمر".
وطلبت إسرائيل من الأمم المتحدة إخلاء شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وأبلغ ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي، قادة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أن "جميع سكان غزة شمال وادي غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة"، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل سلمت الرسالة لفريقها في غزة، قبيل منتصف ليل الخميس، بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن "هذا يصل إلى نحو 1.1 مليون شخص، وينطبق الأمر نفسه على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في مرافق الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".
وجاء في بيان المنظمة الدولية أن "الأمم المتحدة ترى أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة".
وأضاف البيان أن "الأمم المتحدة تدعو بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".