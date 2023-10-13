https://sputnikarabic.ae/20231013/الهلال-الأحمر-المصري-وصول-أول-طائرة-تركية-تحمل-مساعدات-إغاثية-لقطاع-غزة-1081967614.html

الهلال الأحمر المصري: وصول أول طائرة تركية تحمل مساعدات إغاثية لقطاع غزة

الهلال الأحمر المصري: وصول أول طائرة تركية تحمل مساعدات إغاثية لقطاع غزة

صرّح مدير الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، الدكتور خالد زايد، اليوم الجمعة، أنه تم استلام أول شحنة مساعدات تركية، موجهة لقطاع غزة، ويجري نقلها إلى مستودعات... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال زايد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الشحنة التركية من المساعدات هي ثاني شحنة نستلمها... مستودعات الهلال الأحمر استقبلت يوم أمس مساعدات طبية أردنية".وذكرت مصادر في مطار العريش، أنه من المتوقع اليوم، وصول مساعدات إضافية من تركيا ومن الإمارات أيضًا.وفي السياق ذاته، أكد مصدر دبلوماسي، اليوم الجمعة، أن تركيا أرسلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة؛ مشيرًا إلى أن الشحنة وصلت إلى مصر.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرات عسكرية تركية نقلت المساعدات إلى مصر. ولاحقا سيتم نقلها إلى غزة".وكانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم، أن النظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار، مؤكدة أن كل ساعة تمر تقلل من الفرصة المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية.ولفتت المنظمة إلى أنه مع الزيادة المستمرة في الإصابات والوفيات بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فإن الأزمة تتفاقم بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية.وأمس الخميس، استقبل مطار العريش المصري، أولى شحنات المساعدات الإغاثية من الأردن، استعدادًا لإرسالها إلى غزة، لتخفيف المعاناة عن القطاع في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل بعد هجوم حركة "حماس".وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة... إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".وتابع البيان أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".

https://sputnikarabic.ae/20231012/أول-دولة-عربية-ترسل-مساعدات-إغاثية-لغزة-عبر-مطار-العريش-المصري-صور-1081946848.html

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