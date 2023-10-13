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https://sputnikarabic.ae/20231013/انهيار-عقار-مكون-من-3-طوابق-في-القاهرة-1081965419.html
انهيار عقار مكون من 3 طوابق في القاهرة
انهيار عقار مكون من 3 طوابق في القاهرة
انهار، اليوم الجمعة، عقار قديم مؤلف من 3 طوابق في منطقة الخليفة في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتسبب في أي إصابات. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T08:45+0000
2023-10-13T08:45+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إنه تم اتخاذ قرار بإخلاء 3 عقارات مجاورة حتى يتم استكمال تقرير لجنة المنشآت الهندسية حول حالة تلك العقارات.وتلقت غرفة عمليات حي الخليفة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار العقار في شارع علي بدوي بالقرب من شارع التونسي في منطقة الخليفة.من جانبها، استجابت قيادات الحي والأجهزة الأمنية والتنفيذية وفرق الدفاع المدني والإسعاف السريع على الفور، وتمت معاينة الموقع والعقار المنهار بواسطة مسؤولي الحي.يشار إلى أنه تبين أن العقار القديم المهجور مكون من 3 طوابق، وقد انهار بالكامل كما تم تحرير المحضر اللازم للحادث وتم إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، سقط 4 قتلى على الأقل وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في القاهرة.وأصدرت محافظة القاهرة بيانا قالت فيه إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد نحو 3.2 كيلومتر عن وسط المدينة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب انهيار المبنى، حسبما ذكر موقع "فيتو".من ناحية أخرى، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بيانا أعلنت فيه أنها ستمنح 60 ألف جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين.وشهدت مصر مؤخرا، تكرار حوادث انهيارات المباني، فيما تحاول الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيّدت بالمخالفة للقانون، إلى جانب بناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.
https://sputnikarabic.ae/20230626/برلماني-مصري-لـسبوتنيك-لم-يتم-حصر-عدد-ضحايا-العقار-المنهار-في-الإسكندرية-حتى-الآن-1078503173.html
https://sputnikarabic.ae/20230717/قتلى-ومصابين-إثر-انهيار-عقار-سكني-في-القاهرة-1079134444.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

انهيار عقار مكون من 3 طوابق في القاهرة

08:45 GMT 13.10.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانهيار عقار في الإسكندرية في مصر
انهيار عقار في الإسكندرية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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انهار، اليوم الجمعة، عقار قديم مؤلف من 3 طوابق في منطقة الخليفة في العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتسبب في أي إصابات.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إنه تم اتخاذ قرار بإخلاء 3 عقارات مجاورة حتى يتم استكمال تقرير لجنة المنشآت الهندسية حول حالة تلك العقارات.
وتلقت غرفة عمليات حي الخليفة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار العقار في شارع علي بدوي بالقرب من شارع التونسي في منطقة الخليفة.
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من جانبها، استجابت قيادات الحي والأجهزة الأمنية والتنفيذية وفرق الدفاع المدني والإسعاف السريع على الفور، وتمت معاينة الموقع والعقار المنهار بواسطة مسؤولي الحي.
يشار إلى أنه تبين أن العقار القديم المهجور مكون من 3 طوابق، وقد انهار بالكامل كما تم تحرير المحضر اللازم للحادث وتم إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، سقط 4 قتلى على الأقل وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في القاهرة.
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وأصدرت محافظة القاهرة بيانا قالت فيه إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد نحو 3.2 كيلومتر عن وسط المدينة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب انهيار المبنى، حسبما ذكر موقع "فيتو".
من ناحية أخرى، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بيانا أعلنت فيه أنها ستمنح 60 ألف جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين.
وشهدت مصر مؤخرا، تكرار حوادث انهيارات المباني، فيما تحاول الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيّدت بالمخالفة للقانون، إلى جانب بناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.
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