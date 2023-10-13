https://sputnikarabic.ae/20231013/بايدن-يرد-على-ترامب-بعد-وصفه-حزب-الله-بـالذكي-1081963039.html

بايدن يرد على ترامب بعد وصفه "حزب الله" بـ"الذكي"

بايدن يرد على ترامب بعد وصفه "حزب الله" بـ"الذكي"

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب "حزب الله" بـ"الذكي جدا"، بعد قيام عناصر الحزب بالهجوم على إسرائيل عبر الحدود... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T06:57+0000

2023-10-13T06:57+0000

2023-10-13T06:57+0000

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وقال بايدن، عبر منصة "إكس"، إن "دعم بلدنا لإسرائيل حاسم ولا يتزعزع. هذا ليس الوقت المناسب أبدا للثناء على الإرهابيين الذين يسعون لتدميرها".وكان الرئيس الأمريكي السابق قد أشاد، الأربعاء الماضي، بجماعة "حزب الله" اللبنانية، واصفا إياها بأنها "ذكية للغاية"، بينما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت بـ"الأحمق".كما سخر ترامب من إسرائيل لفشلها في توقع هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت الماضي، من خلال عمليتها "طوفان الأقصى".وقال ترامب، في مؤتمر لمؤيدين له في ولاية فلوريدا: "إذا تحدثت عن المخابرات أو تحدثت عن بعض الأشياء التي حدثت بشكل خاطئ، خلال الأسبوع الماضي، فإنه يجب عليهم (الإسرائيليين) تصحيح الأمور لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدا".وأضاف: "لدى الإسرائيليين وزير دفاع وطني يقول: "آمل ألا يهاجمنا حزب الله من الشمال، لأن هذه هي النقطة الأكثر ضعفا"، وكانت النتيجة أنه في صباح اليوم التالي هاجموا إسرائيل".وأردف: "إذا استمعت إلى ذلك الأحمق، فسوف تهاجم إسرائيل من الشمال لأن غالانت قال: تلك هي نقطة ضعفنا".وتابع الرئيس الأمريكي السابق، ساخرا من غالانت: "من سمع عن مسؤول يقول على شاشة التلفزيون إنهم يتمنون ألا يهاجمهم العدو في منطقة معينة، إلا إذا كانت عملية خداع للعدو، لقد كان من المتوقع أن تكون جاهزا، لكن الإسرائيليين لم يكونوا مستعدين".

https://sputnikarabic.ae/20231012/ترامب-حزب-الله-ذكي-ووزير-الدفاع-الإسرائيلي-أحمق-ونتنياهو-خذلنا-عند-اغتيال-سليماني-1081949963.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, أخبار حزب الله, حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار