تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تخطط للقتال إلى جانب إسرائيل وتل أبيب لا تريد ذلك أيضا

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للقتال إلى جانب إسرائيل في هذا الصراع (مع الفلسطينيين). مشيرا إلى أن الأخيرة لا تريد ذلك أيضًا.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "لا توجد نية ولا خطط، وبصراحة، لا رغبة من جانب الإسرائيليين في مشاركة قواتنا القتالية في هذا الصراع".