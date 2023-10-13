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تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو
تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T06:42+0000
2023-10-13T06:42+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو

06:42 GMT 13.10.2023
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:43 GMT 13.10.2023
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 750 هدفا عسكريا تابعا لـ"حماس" الليلة الماضية
06:33 GMT
06:43 GMT 13.10.2023
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
مصدر عسكري إسرائيلي: تقديرات بتسلل 2500 مسلح فلسطيني بداية الحرب ويشبهون عناصر "داعش"
06:39 GMT
05:38 GMT 13.10.2023
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بترحيل مليون و100 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها خلال 24 ساعة
04:11 GMT
00:12 GMT 13.10.2023
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تخطط للقتال إلى جانب إسرائيل وتل أبيب لا تريد ذلك أيضا
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للقتال إلى جانب إسرائيل في هذا الصراع (مع الفلسطينيين). مشيرا إلى أن الأخيرة لا تريد ذلك أيضًا.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "لا توجد نية ولا خطط، وبصراحة، لا رغبة من جانب الإسرائيليين في مشاركة قواتنا القتالية في هذا الصراع".
00:11 GMT 13.10.2023
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القتلى إلى‏ 1537 ونحو 6612 جريحا في قطاع غزة
أمس, 23:29 GMT
22:55 GMT 12.10.2023
الخارجية الروسية تبحث تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع السفير السعودي بموسكو
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، يوم الخمس، تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وكذلك الوضع في اليمن وسوريا مع السفير السعودي بموسكو عبد الرحمن الأحمد.
وجاء في بيان الخارجية الروسية"، أن "بوغدانوف استقبل السفير بطلب منه، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية لأجندة الشرق الأوسط مع التركيز على التصعيد الحاد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الوضع في اليمن وسوريا".
21:26 GMT 12.10.2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في الرياض في 17 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
أمير عبد اللهيان: في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب على غزة فإن فتح جبهات أخرى احتمال قائم
أمس, 21:21 GMT
20:32 GMT 12.10.2023
20:06 GMT 12.10.2023
الصحة الفلسطينية: مقتل 1537 مواطنا وإصابة 6612 آخرين بجراح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة
20:04 GMT 12.10.2023
نتنياهو يعلن إطلاق عملية عسكرية "قوية جدا" ضد قطاع غزة
19:34 GMT 12.10.2023
"أنصار الله" اليمينة تدعو الدول العربية لخفض صادرات النفط ردا على هجوم إسرائيل ضد غزة
18:53 GMT 12.10.2023
18:53 GMT 12.10.2023
فرنسا تهدد المتظاهرين الداعمين لفلسطين بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية
18:35 GMT 12.10.2023
18:27 GMT 12.10.2023
الرئيس المصري: مستعدون لتسخير كل جهودنا للوساطة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة دون قيد أو شرط
18:27 GMT 12.10.2023
الرئيس المصري: أطالب بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم والجلوس على مائدة المفاوضات
18:27 GMT 12.10.2023
الرئيس المصري: أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس
18:26 GMT 12.10.2023
الرئيس المصري: لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا
18:25 GMT 12.10.2023
الرئيس المصري: ما يحدث في غزة غرضه تصفية القضية الفلسطينية
17:30 GMT 12.10.2023
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها إلى 247 بسبب تصاعد الصراع
أمس, 17:16 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMTРабота армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:29 GMT
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