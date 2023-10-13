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https://sputnikarabic.ae/20231013/برلمانيون-أمريكيون-يشكون-عدم-كفاية-الترسانة-النووية-لمواجهة-روسيا-والصين-1081964398.html
برلمانيون أمريكيون يشتكون "عدم كفاية" الترسانة النووية لمواجهة روسيا والصين
برلمانيون أمريكيون يشتكون "عدم كفاية" الترسانة النووية لمواجهة روسيا والصين
أوصت لجنة من النواب في "الكونغرس" الأمريكي، اليوم الجمعة، بإجراء تغييرات "هيكلية" في الترسانة النووية الأمريكية، حيث أن الهيكلية الحالية غير مستعدة لصراع محتمل... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T08:03+0000
2023-10-13T08:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
العالم
روسيا
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واقترحت اللجنة أنه من الضروري العمل على تحديث وتطوير الترسانة النووية الأمريكية، باعتبار أن الإجراءات الحالية "غير كافية" لمواجهة الصين وروسيا.ويقول التقرير الصادر عن اللجنة، إن "الاقتراحات المطروحة تملي الحاجة إلى التغيير "الكمي والنوعي" للترسانة النووية الأمريكية على حد سواء".وأعلن نائب رئيس الوفد الروسي، كونستانتين فورونتسوف، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن روسيا تشعر بالقلق من التصعيد المحتمل بسبب تنفيذ الخطط الأمريكية لنشر الأسلحة المحظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم, روسيا

برلمانيون أمريكيون يشتكون "عدم كفاية" الترسانة النووية لمواجهة روسيا والصين

08:03 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 08:08 GMT 13.10.2023)
© Photo / Public domainصاروخ أمريكي من طراز "بيرشينغ 2"
صاروخ أمريكي من طراز بيرشينغ 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Photo / Public domain
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أوصت لجنة من النواب في "الكونغرس" الأمريكي، اليوم الجمعة، بإجراء تغييرات "هيكلية" في الترسانة النووية الأمريكية، حيث أن الهيكلية الحالية غير مستعدة لصراع محتمل مع روسيا والصين.
واقترحت اللجنة أنه من الضروري العمل على تحديث وتطوير الترسانة النووية الأمريكية، باعتبار أن الإجراءات الحالية "غير كافية" لمواجهة الصين وروسيا.
ويقول التقرير الصادر عن اللجنة، إن "الاقتراحات المطروحة تملي الحاجة إلى التغيير "الكمي والنوعي" للترسانة النووية الأمريكية على حد سواء".
انسحاب ستيف سكاليز زعيم الأغلبية الجمهورية من سباق ترشحه لرئاسة مجلس النواب الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
انسحاب ستيف سكاليز من سباق الترشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي
01:15 GMT

ورأت اللجنة أن الصراع النووي مع روسيا والصين يتزايد بشكل متسارع، واقترحت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستجابة للتحديات "الوجودية"، والتي ستنشأ في الفترة الممتدة بين عامي 2027-2035 على حد تعبيرها.

وأعلن نائب رئيس الوفد الروسي، كونستانتين فورونتسوف، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن روسيا تشعر بالقلق من التصعيد المحتمل بسبب تنفيذ الخطط الأمريكية لنشر الأسلحة المحظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.
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