https://sputnikarabic.ae/20231013/بريطانيا-ترسل-سفن-وطائرات-عسكرية-لدعم-إسرائيل-ومنع-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1081960271.html
بريطانيا ترسل سفن وطائرات عسكرية لدعم إسرائيل ومنع التصعيد في الشرق الأوسط
بريطانيا ترسل سفن وطائرات عسكرية لدعم إسرائيل ومنع التصعيد في الشرق الأوسط
أصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك توجيهاته بنشر جيش المملكة المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وسط التصعيد الأخير... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T01:41+0000
2023-10-13T01:41+0000
2023-10-13T01:41+0000
بريطانيا
إسرائيل
العالم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال مكتب سوناك يوم الخميس، "لقد وجه رئيس الوزراء بنشر الأصول العسكرية البريطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع التصعيد".وأضاف، "ستبدأ طائرات الدوريات والمراقبة البحرية في التحليق في المنطقة اعتبارًا من يوم الجمعة لتتبع التهديدات التي تهدد الاستقرار الإقليمي مثل نقل الأسلحة للجماعات الإرهابية".وطالب سوناك أيضًا "بدعم جميع الفرق العسكرية في إسرائيل وقبرص وفي جميع أنحاء المنطقة لدعم التخطيط للطوارئ وجهود الدول المجاورة للتعامل مع أي امتداد لعدم الاستقرار في إسرائيل"، حسبما جاء في البيان.وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق يوم الخميس، أن لندن تخطط لإرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى المنطقة لدعم إسرائيل.في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة، مما دفع إسرائيل إلى إعلان حالة الحرب في اليوم التالي وشن ضربات انتقامية. وأمرت إسرائيل يوم الاثنين بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص وقطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، وقد أبلغت كل من إسرائيل وفلسطين عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة الآلاف نتيجة التصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20231012/إعلام-بريطانيا-تعزز-وجودها-العسكري-في-شرق-البحر-المتوسط-1081958506.html
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بريطانيا, إسرائيل, العالم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
بريطانيا, إسرائيل, العالم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
بريطانيا ترسل سفن وطائرات عسكرية لدعم إسرائيل ومنع التصعيد في الشرق الأوسط
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أصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك توجيهاته بنشر جيش المملكة المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وسط التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال مكتب سوناك يوم الخميس، "لقد وجه رئيس الوزراء بنشر الأصول العسكرية البريطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع التصعيد"
.
وأضاف، "ستبدأ طائرات الدوريات والمراقبة البحرية في التحليق في المنطقة اعتبارًا من يوم الجمعة لتتبع التهديدات التي تهدد الاستقرار الإقليمي مثل نقل الأسلحة للجماعات الإرهابية".
وأكد سوناك أن بريطانيا سمحت بإرسال حزمة دعم كبيرة إلى المنطقة تشمل طائرات مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مرلين وسرية من مشاة البحرية الملكية، ستكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم العملي لإسرائيل وشركائها في المنطقة.
وطالب سوناك أيضًا "بدعم جميع الفرق العسكرية في إسرائيل وقبرص وفي جميع أنحاء المنطقة لدعم التخطيط للطوارئ وجهود الدول المجاورة للتعامل مع أي امتداد لعدم الاستقرار في إسرائيل"، حسبما جاء في البيان.
وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق يوم الخميس، أن لندن تخطط لإرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى المنطقة لدعم إسرائيل.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة، مما دفع إسرائيل إلى إعلان حالة الحرب في اليوم التالي وشن ضربات انتقامية. وأمرت إسرائيل يوم الاثنين بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص وقطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، وقد أبلغت كل من إسرائيل وفلسطين عن مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة الآلاف نتيجة التصعيد.