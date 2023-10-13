https://sputnikarabic.ae/20231013/بعد-10-ساعات-من-الهدوء-الحذر-دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1081966933.html
بعد 10 ساعات من الهدوء الحذر.. دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة
بعد 10 ساعات من الهدوء الحذر.. دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة
دوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية محيطة بقطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، رغم مرور 10 ساعات كاملة من الهدوء الحذر. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T09:32+0000
2023-10-13T09:32+0000
2023-10-13T09:32+0000
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وأفادت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الجمعة، بأن كل من مستوطنات زيكيم وأشكلون وكرميا قد سُمع دوي صافرات الإنذار فيها، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عشرات المواقع التي كانت تستخدمها الطائرات الفلسطينية من دون طيار، التي تم نصبها على أسطح المنازل في قطاع غزة، مضيفا أن طائرات سلاح الجو دمرت مواقع الطوارئ التابعة لحركة "حماس".وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 الساعة المقبلة.وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك":كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.وأضافت: "إن مدارس الأمم المتحدة وجميع الملاجئ الأخرى التابعة للأمم المتحدة هي مرافق أممية يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض للهجوم أبدًا، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قام بغارات جوية واسعة النطاق على غزة، بدعوى تدمير البنية التحتية لحركة "حماس".ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.ومن جانبه، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، رسميا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة "وفق القانون". وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس"، الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231013/على-خلفية-عملية-طوفان-الأقصى-وزير-الدفاع-الأمريكي-يصل-إلى-إسرائيل-1081964147.html
https://sputnikarabic.ae/20231013/خبير-مناقشة-العملية-البرية-في-غزة-هي-الهدف-الأساسي-لزيارة-بلينكن-إلى-إسرائيل-1081966538.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
بعد 10 ساعات من الهدوء الحذر.. دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة
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دوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية محيطة بقطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، رغم مرور 10 ساعات كاملة من الهدوء الحذر.
وأفادت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الجمعة، بأن كل من مستوطنات زيكيم وأشكلون وكرميا قد سُمع دوي صافرات الإنذار فيها، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عشرات المواقع التي كانت تستخدمها الطائرات الفلسطينية من دون طيار، التي تم نصبها على أسطح المنازل في قطاع غزة
، مضيفا أن طائرات سلاح الجو دمرت مواقع الطوارئ التابعة لحركة "حماس".
وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 الساعة المقبلة.
وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المحدة
، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك
":
في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بُلّغ مسؤولو الأمم المتحدة في غزة، من قبل ضباط الارتباط العسكري في الجيش الإسرائيلي، بأنه يجب أن يتم نقل جميع سكان شمال وادي غزة إلى الجنوب في غضون 24 ساعة.
كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.
وأضافت: "إن مدارس الأمم المتحدة
وجميع الملاجئ الأخرى التابعة للأمم المتحدة هي مرافق أممية يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض للهجوم أبدًا، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، قام بغارات جوية واسعة النطاق على غزة، بدعوى تدمير البنية التحتية لحركة "حماس".
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
ومن جانبه، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، رسميا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة "وفق القانون".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل
، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس"، الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".