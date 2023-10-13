عربي
"كتائب القسام" تستهدف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بصاروخ "عياش 250"- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-ثلة-قليلة-من-الدول-تفقد-مكانتها-المهيمنة-وتؤجج-الصراعات-1081970645.html
بوتين: ثلة قليلة من الدول تفقد مكانتها المهيمنة وتؤجج الصراعات
بوتين: ثلة قليلة من الدول تفقد مكانتها المهيمنة وتؤجج الصراعات
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مجموعة ضيقة من الدول لا تريد أن تفهم أنها تفقد مكانتها المهيمنة، وتعمل على تأجيج الصراعات. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T12:07+0000
2023-10-13T12:07+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/13/1069228253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1e0135445c2e1fa41f286df49b68307.jpg
وقال خلال قمة رابطة الدول المستقلة: "من الواضح أن مجموعة ضيقة من البلدان لا ترغب في التخلي عن وضع الهيمنة. ولتحقيق هذه الأغراض، فإنها تثير بشكل مباشر حالات الأزمات في مناطق مختلفة من العالم، وتحرض بنشاط بؤر الصراع القديمة والجديدة".وأشار: "لقد سبق أن قلت مرات عديدة، ولكن مع ذلك، اسمحوا لي أن أذكركم أن الأزمة الأوكرانية بدأت في عام 2014".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231013/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-وضع-رهيب-للقوات-الأوكرانية-بين-زابوروجيه-وخاركوف-1081969477.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/13/1069228253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2c50bfd3dd50455127e5900e30f1443.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: ثلة قليلة من الدول تفقد مكانتها المهيمنة وتؤجج الصراعات

12:07 GMT 13.10.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مجموعة ضيقة من الدول لا تريد أن تفهم أنها تفقد مكانتها المهيمنة، وتعمل على تأجيج الصراعات.
وقال خلال قمة رابطة الدول المستقلة: "من الواضح أن مجموعة ضيقة من البلدان لا ترغب في التخلي عن وضع الهيمنة. ولتحقيق هذه الأغراض، فإنها تثير بشكل مباشر حالات الأزمات في مناطق مختلفة من العالم، وتحرض بنشاط بؤر الصراع القديمة والجديدة".

وأضاف بوتين أن الوضع في أوكرانيا كان يجهز لسنوات عديدة للوصول به إلى "المرحلة الحادة والمشتعلة" الحالية.

قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف عن "وضع رهيب" للقوات الأوكرانية بين زابوروجيه وخاركوف
11:38 GMT
وأشار: "لقد سبق أن قلت مرات عديدة، ولكن مع ذلك، اسمحوا لي أن أذكركم أن الأزمة الأوكرانية بدأت في عام 2014".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو06:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMTРабота армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала