https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-ثلة-قليلة-من-الدول-تفقد-مكانتها-المهيمنة-وتؤجج-الصراعات-1081970645.html
بوتين: ثلة قليلة من الدول تفقد مكانتها المهيمنة وتؤجج الصراعات
بوتين: ثلة قليلة من الدول تفقد مكانتها المهيمنة وتؤجج الصراعات
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مجموعة ضيقة من الدول لا تريد أن تفهم أنها تفقد مكانتها المهيمنة، وتعمل على تأجيج الصراعات. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T12:07+0000
2023-10-13T12:07+0000
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وقال خلال قمة رابطة الدول المستقلة: "من الواضح أن مجموعة ضيقة من البلدان لا ترغب في التخلي عن وضع الهيمنة. ولتحقيق هذه الأغراض، فإنها تثير بشكل مباشر حالات الأزمات في مناطق مختلفة من العالم، وتحرض بنشاط بؤر الصراع القديمة والجديدة".وأشار: "لقد سبق أن قلت مرات عديدة، ولكن مع ذلك، اسمحوا لي أن أذكركم أن الأزمة الأوكرانية بدأت في عام 2014".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231013/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-وضع-رهيب-للقوات-الأوكرانية-بين-زابوروجيه-وخاركوف-1081969477.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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بوتين: ثلة قليلة من الدول تفقد مكانتها المهيمنة وتؤجج الصراعات
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صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مجموعة ضيقة من الدول لا تريد أن تفهم أنها تفقد مكانتها المهيمنة، وتعمل على تأجيج الصراعات.
وقال خلال قمة رابطة الدول المستقلة: "من الواضح أن مجموعة ضيقة من البلدان لا ترغب في التخلي عن وضع الهيمنة. ولتحقيق هذه الأغراض، فإنها تثير بشكل مباشر حالات الأزمات في مناطق مختلفة من العالم، وتحرض بنشاط بؤر الصراع القديمة والجديدة".
وأضاف بوتين أن الوضع في أوكرانيا كان يجهز لسنوات عديدة للوصول به إلى "المرحلة الحادة والمشتعلة" الحالية.
وأشار: "لقد سبق أن قلت مرات عديدة، ولكن مع ذلك، اسمحوا لي أن أذكركم أن الأزمة الأوكرانية بدأت في عام 2014".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.