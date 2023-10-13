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https://sputnikarabic.ae/20231013/بوتين-يعرب-عن-استعداد-روسيا-للتوسط-في-تسوية-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081967326.html
بوتين يعرب عن استعداد روسيا للتوسط في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بوتين يعرب عن استعداد روسيا للتوسط في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال قمة محدودة لرابطة الدول المستقلة، أن سقوط ضحايا من المدنيين خلال الصراع العربي الإسرائيلي سيكون أمرا غير... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T09:50+0000
2023-10-13T09:51+0000
فلاديمير بوتين
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وقال بوتين حول التصعيد في الشرق الأوسط: "هذه مأساة واسعة النطاق هي نتيجة للسياسة الأمريكية الفاشلة، ونهجهم الأحادي الجانب أوصل الوضع إلى طريق مسدود".وأردف بوتين: "حسنا، الشيء الأكثر أهمية هو أن الخسائر في صفوف المدنيين ستكون غير مقبولة على الإطلاق... الشيء الرئيسي الآن هو وقف إراقة الدماء".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة حاولت حل المشكلة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال بعض إجراءات التحفيز الاقتصادي.وصرح بوتين أن "روسيا مستعدة للتوسط في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-يصف-السياسة-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-بأنها-فاشلة-1081915314.html
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فلاديمير بوتين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
فلاديمير بوتين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

بوتين يعرب عن استعداد روسيا للتوسط في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

09:50 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 13.10.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال قمة محدودة لرابطة الدول المستقلة، أن سقوط ضحايا من المدنيين خلال الصراع العربي الإسرائيلي سيكون أمرا غير مقبول على الإطلاق.
وقال بوتين حول التصعيد في الشرق الأوسط: "هذه مأساة واسعة النطاق هي نتيجة للسياسة الأمريكية الفاشلة، ونهجهم الأحادي الجانب أوصل الوضع إلى طريق مسدود".

الولايات المتحدة حاولت من خلال بعض التدابير الاقتصادية التحفيزية حل المشكلة السياسية، المشكلة الأساسية، هي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأردف بوتين: "حسنا، الشيء الأكثر أهمية هو أن الخسائر في صفوف المدنيين ستكون غير مقبولة على الإطلاق... الشيء الرئيسي الآن هو وقف إراقة الدماء".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
بوتين يصف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بأنها "فاشلة"
11 أكتوبر, 17:54 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة حاولت حل المشكلة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية من خلال بعض إجراءات التحفيز الاقتصادي.

إن تفاقم المشاكل في الشرق الأوسط هو نتيجة للسياسة الفاشلة التي تنتهجها الولايات المتحدة، التي لم تكن مهتمة بإيجاد حل وسط للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وصرح بوتين أن "روسيا مستعدة للتوسط في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".
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