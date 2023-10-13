https://sputnikarabic.ae/20231013/تركيا-توجه-تحذيرا-لمواطنيها-في-لبنان-1081963405.html
تركيا توجه تحذيرا لمواطنيها في لبنان
تركيا توجه تحذيرا لمواطنيها في لبنان
طالبت تركيا رعاياها المتواجدين في لبنان باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وذلك على خلفية التوتر الإسرائيلي... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T07:20+0000
2023-10-13T07:20+0000
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وقالت وزارة الخارجية التركية على منصة "إكس"، إنه في ضوء تطورات الأحداث في جنوب لبنان "نوصي مواطنينا في لبنان بالتزام الحذر وإذا أمكن البقاء بعيدًا عن المناطق التي تقع جنوب نهر الليطاني".وأضافت: "سيكون من المفيد متابعة المستجدات على المواقع الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارتنا وسفارتنا في بيروت".وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد وجّه أمس الخميس، وزارة الخارجية بتقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد "الاعتداءات الإسرائيلية" على جنوب لبنان.وقال ميقاتي، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء: "لبنان في عين العاصفة وما يجري على حدودنا الجنوبية يثير قلقنا".وأضاف: "لقد طلبت من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".وشهدت الحدود مع لبنان، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الإسرائيلية، تخللها إطلاق قذائف صاروخية وموجهة.وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" والمعارض الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات يوم الأربعاء، إنهم "سيزلزلون لبنان إذا لزم الأمر".وأضاف: "هذه القوة محسوسة في غزة، وإذا لزم الأمر في لبنان سيشعرون بها وسيشاهدها العالم كله، وسيكون نصيب عدونا الدم والنار والدخان".
https://sputnikarabic.ae/20231012/بيني-غانتس-سنزلزل-لبنان-إذا-لزم-الأمر-1081918507.html
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أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الأخبار
تركيا توجه تحذيرا لمواطنيها في لبنان
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طالبت تركيا رعاياها المتواجدين في لبنان باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وذلك على خلفية التوتر الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية التركية على منصة "إكس"، إنه في ضوء تطورات الأحداث في جنوب لبنان "نوصي مواطنينا في لبنان بالتزام الحذر وإذا أمكن البقاء بعيدًا عن المناطق التي تقع جنوب نهر الليطاني".
وأضافت: "سيكون من المفيد متابعة المستجدات على المواقع الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارتنا وسفارتنا في بيروت".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد وجّه أمس الخميس، وزارة الخارجية بتقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد "الاعتداءات الإسرائيلية" على جنوب لبنان.
وقال ميقاتي
، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء: "لبنان في عين العاصفة وما يجري على حدودنا الجنوبية يثير قلقنا".
وأضاف: "لقد طلبت من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".
وشهدت الحدود مع لبنان، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الإسرائيلية
، تخللها إطلاق قذائف صاروخية وموجهة.
وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" والمعارض الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات يوم الأربعاء، إنهم "سيزلزلون لبنان إذا لزم الأمر".
وأضاف: "هذه القوة محسوسة في غزة، وإذا لزم الأمر في لبنان
سيشعرون بها وسيشاهدها العالم كله، وسيكون نصيب عدونا الدم والنار والدخان".