https://sputnikarabic.ae/20231013/تونس-تجدد-رفضها-توطين-المهاجرين-غير-النظاميين-في-بلادها-1081963257.html

تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير النظاميين في بلادها

تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير النظاميين في بلادها

جددت وزارة الخارجية التونسية التأكيد على رفضها توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، وحرصها الدائم على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T07:10+0000

2023-10-13T07:10+0000

2023-10-13T07:10+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102738/91/1027389143_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_cd5d5ab4a0b9d05a2dac18f9a35ff5de.jpg

وأفادت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، بأن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عّمار، قد التقى مع وزير الدولة للهجرة البريطاني، روبرت جنريك، وبحث معه ملف الهجرة غير الشرعية.وأكدت أن لقاء نبيل عمار وجنريك يمثل مناسبة طيبة للتذكير بالموقف التونسي الخاص بضرورة اعتماد مقاربة شاملة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، القائمة على معالجة أسبابها العميقة.وذكرت القناة، نقلا عن بيان صادر لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن بلادها حريصة على التصدي لتلك الظاهرة بكل إمكانياتها، في إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية ذات الشأن، مشيرة إلى عدم قبول تونس بتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.وبدوره، ثمّن الوزير التونسي، نبيل عمار، أهمية التعاون الثنائي التونسي البريطاني خاصة حيال المجال الأمني، والاتفاق حول ضرورة تعزيزه، وتحديدا في ما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، داعيا إلى المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام 2016.وأشار بيان وزارة الخارجية التونسية إلى أن هذا اللقاء الثنائي يأتي في سياق زيارة عمل أجراها الوزير نبيل عمار، إلى لندن، أمس الخميس، بدعوة من نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، بهدف ترؤس أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني.ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، طالبت تونس، المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة دعم الهلال الأحمر التونسي في جهوده تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما جاء في بيان وزارة الداخلية التونسية، خلال لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي، برئيسة المفوضية مونيكا نورو.وخلال اللقاء، أكد الوزير التونسي أن "تونس لها تقاليد في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصة مجهودات الأمن التونسي في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين".

https://sputnikarabic.ae/20230923/هل-تنجح-إيطاليا-في-إقناع-الاتحاد-الأوروبي-بمنح-تونس-مساعدات-مالية-لمكافحة-الهجرة؟-1081309782.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار