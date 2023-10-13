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تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير النظاميين في بلادها
تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير النظاميين في بلادها
جددت وزارة الخارجية التونسية التأكيد على رفضها توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، وحرصها الدائم على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T07:10+0000
2023-10-13T07:10+0000
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وأفادت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، بأن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عّمار، قد التقى مع وزير الدولة للهجرة البريطاني، روبرت جنريك، وبحث معه ملف الهجرة غير الشرعية.وأكدت أن لقاء نبيل عمار وجنريك يمثل مناسبة طيبة للتذكير بالموقف التونسي الخاص بضرورة اعتماد مقاربة شاملة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، القائمة على معالجة أسبابها العميقة.وذكرت القناة، نقلا عن بيان صادر لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن بلادها حريصة على التصدي لتلك الظاهرة بكل إمكانياتها، في إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية ذات الشأن، مشيرة إلى عدم قبول تونس بتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.وبدوره، ثمّن الوزير التونسي، نبيل عمار، أهمية التعاون الثنائي التونسي البريطاني خاصة حيال المجال الأمني، والاتفاق حول ضرورة تعزيزه، وتحديدا في ما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، داعيا إلى المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام 2016.وأشار بيان وزارة الخارجية التونسية إلى أن هذا اللقاء الثنائي يأتي في سياق زيارة عمل أجراها الوزير نبيل عمار، إلى لندن، أمس الخميس، بدعوة من نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، بهدف ترؤس أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني.ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، طالبت تونس، المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة دعم الهلال الأحمر التونسي في جهوده تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما جاء في بيان وزارة الداخلية التونسية، خلال لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي، برئيسة المفوضية مونيكا نورو.وخلال اللقاء، أكد الوزير التونسي أن "تونس لها تقاليد في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصة مجهودات الأمن التونسي في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين".
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار

تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير النظاميين في بلادها

07:10 GMT 13.10.2023
© AP Photo / Lisa Hoffmann/Sea-Watchخفر السواحل الليبي لإنقاذ المهاجرين الذين غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
خفر السواحل الليبي لإنقاذ المهاجرين الذين غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Lisa Hoffmann/Sea-Watch
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جددت وزارة الخارجية التونسية التأكيد على رفضها توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، وحرصها الدائم على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأفادت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، بأن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عّمار، قد التقى مع وزير الدولة للهجرة البريطاني، روبرت جنريك، وبحث معه ملف الهجرة غير الشرعية.
الهجرة غير النظامية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
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وأكدت أن لقاء نبيل عمار وجنريك يمثل مناسبة طيبة للتذكير بالموقف التونسي الخاص بضرورة اعتماد مقاربة شاملة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، القائمة على معالجة أسبابها العميقة.
وذكرت القناة، نقلا عن بيان صادر لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن بلادها حريصة على التصدي لتلك الظاهرة بكل إمكانياتها، في إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية ذات الشأن، مشيرة إلى عدم قبول تونس بتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.
وبدوره، ثمّن الوزير التونسي، نبيل عمار، أهمية التعاون الثنائي التونسي البريطاني خاصة حيال المجال الأمني، والاتفاق حول ضرورة تعزيزه، وتحديدا في ما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، داعيا إلى المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام 2016.
وأشار بيان وزارة الخارجية التونسية إلى أن هذا اللقاء الثنائي يأتي في سياق زيارة عمل أجراها الوزير نبيل عمار، إلى لندن، أمس الخميس، بدعوة من نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، بهدف ترؤس أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني.
ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، طالبت تونس، المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة دعم الهلال الأحمر التونسي في جهوده تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما جاء في بيان وزارة الداخلية التونسية، خلال لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي، برئيسة المفوضية مونيكا نورو.
وخلال اللقاء، أكد الوزير التونسي أن "تونس لها تقاليد في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصة مجهودات الأمن التونسي في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين".
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