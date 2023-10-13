https://sputnikarabic.ae/20231013/خبير-إسرائيل-لا-تخشى-ردودا-دولية-وتتصرف-بأنها-فوق-القانون-وخارجه--1081973300.html

خبير: إسرائيل لا تخشى ردودا دولية وتتصرف بأنها فوق القانون وخارجه

خبير: إسرائيل لا تخشى ردودا دولية وتتصرف بأنها فوق القانون وخارجه

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: إسرائيل لا تخشى ردودا دولية و تتصرف بأنها فوق القانون وخارجه خبير: إسرائيل لا تخشى ردودا دولية و تتصرف بأنها فوق القانون وخارجه

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان، وحذرت من عواقب استعمال هذه الذخائر. حول هذا الموضوع تحدث الخبيرالاستراتيجي العميد أمين حطيط:الحرب مستمرة والفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ، بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر في الشمال وتكثيف الحراك السياسي. حول الوضع في غزة الآن، قال القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان:وعمّا إذا كان "حزب الله" سيتدخل بكل قوته في المعركة باعتبارها فرصة تاريخية تحدث لبرنامجنا الباحث الاستراتيجي الدكتور علي حمية:في العراق هددت جماعة كتائب "حزب الله" العراقية بقصف القواعد الأمريكية واستهداف المصالح الأمريكية في حال تدخلت واشنطن بالهجوم على غزة. عن هذا قال عضو المكتب السياسي لكتائب عصائب الحق، الدكتور سعد السعدي:حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية. وشددت على أن المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية. عن هذا تحدث رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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