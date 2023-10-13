https://sputnikarabic.ae/20231013/خبير-إسرائيل-لا-تخشى-ردودا-دولية-وتتصرف-بأنها-فوق-القانون-وخارجه--1081973300.html
خبير: إسرائيل لا تخشى ردودا دولية وتتصرف بأنها فوق القانون وخارجه
خبير: إسرائيل لا تخشى ردودا دولية وتتصرف بأنها فوق القانون وخارجه
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T14:08+0000
2023-10-13T14:08+0000
2023-10-13T14:08+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: إسرائيل لا تخشى ردودا دولية و تتصرف بأنها فوق القانون وخارجه
خبير: إسرائيل لا تخشى ردودا دولية و تتصرف بأنها فوق القانون وخارجه
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان، وحذرت من عواقب استعمال هذه الذخائر. حول هذا الموضوع تحدث الخبيرالاستراتيجي العميد أمين حطيط:الحرب مستمرة والفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ، بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر في الشمال وتكثيف الحراك السياسي. حول الوضع في غزة الآن، قال القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان:وعمّا إذا كان "حزب الله" سيتدخل بكل قوته في المعركة باعتبارها فرصة تاريخية تحدث لبرنامجنا الباحث الاستراتيجي الدكتور علي حمية:في العراق هددت جماعة كتائب "حزب الله" العراقية بقصف القواعد الأمريكية واستهداف المصالح الأمريكية في حال تدخلت واشنطن بالهجوم على غزة. عن هذا قال عضو المكتب السياسي لكتائب عصائب الحق، الدكتور سعد السعدي:حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية. وشددت على أن المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية. عن هذا تحدث رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2023
محمد جمعة
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محمد جمعة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: إسرائيل لا تخشى ردودا دولية وتتصرف بأنها فوق القانون وخارجه
تابعنا عبر
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان، وحذرت من عواقب استعمال هذه الذخائر. حول هذا الموضوع تحدث الخبيرالاستراتيجي العميد أمين حطيط:
"إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور بكل تأكيد وهذا مسجَّل بالوثائق والكاميرات، غاية إسرائيل إلحاق أكبر أذى وضرر بالمدنيين وخاصة أن الفوسفور الأبيض يُشعل الحرائق ويترك بعد انطفائها موادا سامة تمنع استثمار الأراضي التي تقصف بها أثناء القصف وبعد القصف، إسرائيل لا تخشى ردودا دولية، ولا سيما أن الولايات المتحدة تؤمِّن لها غطاء يقيها من أي ملاحقة وهناك بعض المعلومات التي تقول إن إسرائيل استعملت أيضا قنابل اليورانيوم المنضب وأسلحة فراغية وانشطارية وأحدثت تدميرا فظيعا في غزة بالأبراج السكنية".
الحرب مستمرة والفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ، بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر في الشمال وتكثيف الحراك السياسي. حول الوضع في غزة الآن، قال القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان:
"الاحتلال الصهيوني الجبان الذي ارتكب كل المجازر بحق شعبنا ودنَّس مقدساتنا واعتدى على الأسرى والأرض الفلسطينية حاصر قطاع غزة ولم يستمع لكل التحذيرات، والولايات المتحدة لم تتحرك إلا إسنادا لهذا الإجرام الصهيوني. إن يوم السابع من أكتوبر سيبقى علامة فارقة في تاريخ الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني".
وعمّا إذا كان "حزب الله" سيتدخل بكل قوته في المعركة باعتبارها فرصة تاريخية تحدث لبرنامجنا الباحث الاستراتيجي الدكتور علي حمية:
"النقطة صفر في جنوب لبنان لم تبدأ وبالتالي التوقيت هو توقيت ميداني محض وهناك خطوط حمراء مرسومة بغرفة عمليات مشتركة، ولكن كل الحلول بالنسبة لنا هي انتصار وكل الحلول بالنسبة لإسرائيل هي ابتلاع هزيمة أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي ذاهبة إلى الحرب والكل يرى هذا الاستعجال الأمريكي والتجهيزات ذات الصلة بما في ذلك تقريب المدمرات وحاملات الطائرات إلى بحر فلسطين هو تحضير ليس من أجل محاربة غزة، بل لحرب إقليمية".
في العراق هددت جماعة كتائب "حزب الله" العراقية بقصف القواعد الأمريكية واستهداف المصالح الأمريكية في حال تدخلت واشنطن بالهجوم على غزة. عن هذا قال عضو المكتب السياسي لكتائب عصائب الحق، الدكتور سعد السعدي:
"القضية الفلسطينية والقدس هي القضية التي يتفق عليها جميع المسلمين والعرب ما عدا من شذَّ منهم وذهب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، أما موقفنا في فصائل المقاومة والهيئة التنسيقية هو موقف داعم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية في عمليتها طوفان الأقصى".
حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية. وشددت على أن المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية. عن هذا تحدث رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم:
"ما يحدث في غزة الآن هو حرب إبادة جماعية الشعب يباد ويحرق على مرأى من المؤسسات الدولية ومجلس الأمن للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لرد إسرائيل إلى أعقابها ومحاسبتها أمام محكمة الجنايات الدولية".
التفاصيل في الملف الصوتي...