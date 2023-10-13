https://sputnikarabic.ae/20231013/خبير-مناقشة-العملية-البرية-في-غزة-هي-الهدف-الأساسي-لزيارة-بلينكن-إلى-إسرائيل-1081966538.html
خبير: مناقشة العملية البرية في غزة هي الهدف الأساسي لزيارة بلينكن إلى إسرائيل
خبير: مناقشة العملية البرية في غزة هي الهدف الأساسي لزيارة بلينكن إلى إسرائيل
صرح مدير المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية، فلاديمير بروتر، بأن الهدف الأساسي من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، هو مناقشة... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T09:16+0000
2023-10-13T09:16+0000
2023-10-13T09:16+0000
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موسكو– سبوتنيك. وقال بروتر، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "يجب حسم مشكلة السماح بعملية برية في غزة، ففي ظل دعوة إسرائيل سكان غزة إلى الإخلاء، فإنها تطالب بعملية برية".وأضاف الخبير إن الولايات المتحدة متشككة بشأن العملية البرية، لكنها "على الأرجح، ستضطر واشنطن إلى الموافقة على تنفيذها؛ لأنه لا يوجد حل آخر للوضع الحالي لإسرائيل".وتابع بروتر: "إذا لم تطلق إسرائيل عملية برية فإن الرأي العام الدولي سيعتقد أن إسرائيل لم تسحق حماس؛ مما يعني أنها ضعيفة، يجب أن يعاقبوا كل العرب، وعلى العرب أن يظلوا صامتين"، مستبعدًا مناقشة موضوع إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة خلال زيارة بلينكن لإسرائيل.وفي وقت سابق، أفاد المركز الصحفي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، استقبل يوم أمس الخميس، أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى تل أبيب في زيارة، دليل على التضامن والدعم لإسرائيل؛ حيث يعقد بلينكن اجتماعات مع كوهين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.وأعلن بلينكن أنه بصدد القيام بجولة في المنطقة، وزيارة دول عربية بينها السعودية ومصر، لبحث التصعيد في غزة؛ محذرًا في الوقت ذاته من فتح جبهة قتال ثانية ضد إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية أخيرا.وفي وقت سابق، صرح مصدر في السلطة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، أن عباس سيجتمع مع بلينكن، اليوم الجمعة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وصادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، رسميا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة و"فق القانون"، وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس"، الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".وعقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية، الأربعاء الماضي، انتهى ببيان ختامي دعا إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية عل قطاع غزة.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, السعودية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, السعودية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
خبير: مناقشة العملية البرية في غزة هي الهدف الأساسي لزيارة بلينكن إلى إسرائيل
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صرح مدير المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية، فلاديمير بروتر، بأن الهدف الأساسي من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، هو مناقشة العملية البرية في غزة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن واشنطن لديها شكوك حول العملية البرية، إلا أنها ستكون مضطرة للموافقة على تنفيذها.
موسكو– سبوتنيك. وقال بروتر، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "يجب حسم مشكلة السماح بعملية برية في غزة، ففي ظل دعوة إسرائيل سكان غزة إلى الإخلاء، فإنها تطالب بعملية برية
".
وأضاف الخبير إن الولايات المتحدة متشككة بشأن العملية البرية، لكنها "على الأرجح، ستضطر واشنطن إلى الموافقة على تنفيذها؛ لأنه لا يوجد حل آخر للوضع الحالي لإسرائيل".
وتابع بروتر: "إذا لم تطلق إسرائيل عملية برية فإن الرأي العام الدولي سيعتقد أن إسرائيل لم تسحق حماس؛ مما يعني أنها ضعيفة، يجب أن يعاقبوا كل العرب، وعلى العرب أن يظلوا صامتين"، مستبعدًا مناقشة موضوع إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة خلال زيارة بلينكن لإسرائيل.
وفي وقت سابق، أفاد المركز الصحفي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، استقبل يوم أمس الخميس، أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى تل أبيب في زيارة
، دليل على التضامن والدعم لإسرائيل؛ حيث يعقد بلينكن اجتماعات مع كوهين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
وأعلن بلينكن أنه بصدد القيام بجولة في المنطقة، وزيارة دول عربية بينها السعودية ومصر، لبحث التصعيد في غزة؛ محذرًا في الوقت ذاته من فتح جبهة قتال ثانية ضد إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية أخيرا.
وفي وقت سابق، صرح مصدر في السلطة الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك"، أن عباس سيجتمع مع بلينكن، اليوم الجمعة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وصادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، رسميا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة و"فق القانون"، وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل
، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس"، الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
وعقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية، الأربعاء الماضي، انتهى ببيان ختامي دعا إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية عل قطاع غزة.