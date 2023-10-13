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بوتين: الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته وقد وعدوه بذلك
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231013/خبير-هذا-هو-الحل-الوحيد-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-1081974346.html
خبير: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الأوكراني
خبير: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الأوكراني
حمّل الأستاذ الجامعي الروسي، سعيد غافوروف، مسؤولية استمرار الصراع في أوكرانيا إلى حلف الناتو والغرب، معتبرًا أن مفتاح السلام بيد الغرب. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T15:26+0000
2023-10-13T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تقارير سبوتنيك
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ولفت غافوروف في حديث مع "سبوتنيك"، إلى أن أمريكا والدول الأوروبية تدعم نظام كييف -غير القانوني- بالمال والمعدات العسكرية، ما يدفع روسيا إلى متابعة عمليتها العسكرية الخاصة لردع أي تهديد صادر من الأراضي الأوكرانية.ووصف وضع القوات الروسية بـ"الجيد"، مشيرًا إلى أن موسكو قادرة على استكمال العملية العسكرية الخاصة لمدة طويلة، لكنها جاهزة للجلوس على طاولة المفاوضات.وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا، لم يستبعد غافوروف استبدال الغرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برئيس آخر، معتبرًا أوكرانيا دولة "خالية من الديمقراطية" وقرارها ليس بيدها.وقال غافوروف: "زيلينسكي لعبة بيد الغرب ولا يستطيع اتخاذ أي قرار دون تصريح من واشنطن وبروكسيل"، مضيفًا أن "الروس لا يعتبرون الأوكرانيين أعداء، بل مشكلتهم مع نظام كييف الفاشي الذي يقتل الناس بلا أي سبب، لذا لن يتغير شيء في أوكرانيا إلى حين تغيير النظام بأكمله".غافوروف الذي اعتبر حلف الناتو "قويًا"، قال إن "أزمته المالية والاقتصادية أثرت عليه، والعقوبات التي فرضتها أوروبا على موسكو أثرت على دولها".
https://sputnikarabic.ae/20231009/صحفي-أمريكي-يحذر-إدارة-بايدن-من-دعم-نظام-كييف-المنهار-1081828872.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الأوكراني

15:26 GMT 13.10.2023
© AFP 2023 / Sajjad Hussainغمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم "البرجين التوأمين" السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022.
غمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم البرجين التوأمين السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / Sajjad Hussain
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حصري
حمّل الأستاذ الجامعي الروسي، سعيد غافوروف، مسؤولية استمرار الصراع في أوكرانيا إلى حلف الناتو والغرب، معتبرًا أن مفتاح السلام بيد الغرب.
ولفت غافوروف في حديث مع "سبوتنيك"، إلى أن أمريكا والدول الأوروبية تدعم نظام كييف -غير القانوني- بالمال والمعدات العسكرية، ما يدفع روسيا إلى متابعة عمليتها العسكرية الخاصة لردع أي تهديد صادر من الأراضي الأوكرانية.
ووصف وضع القوات الروسية بـ"الجيد"، مشيرًا إلى أن موسكو قادرة على استكمال العملية العسكرية الخاصة لمدة طويلة، لكنها جاهزة للجلوس على طاولة المفاوضات.
وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا، لم يستبعد غافوروف استبدال الغرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برئيس آخر، معتبرًا أوكرانيا دولة "خالية من الديمقراطية" وقرارها ليس بيدها.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
صحفي أمريكي يحذر إدارة بايدن من دعم نظام كييف المنهار
9 أكتوبر, 13:40 GMT
وقال غافوروف: "زيلينسكي لعبة بيد الغرب ولا يستطيع اتخاذ أي قرار دون تصريح من واشنطن وبروكسيل"، مضيفًا أن "الروس لا يعتبرون الأوكرانيين أعداء، بل مشكلتهم مع نظام كييف الفاشي الذي يقتل الناس بلا أي سبب، لذا لن يتغير شيء في أوكرانيا إلى حين تغيير النظام بأكمله".
غافوروف الذي اعتبر حلف الناتو "قويًا"، قال إن "أزمته المالية والاقتصادية أثرت عليه، والعقوبات التي فرضتها أوروبا على موسكو أثرت على دولها".
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