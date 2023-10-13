https://sputnikarabic.ae/20231013/خبير-هذا-هو-الحل-الوحيد-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-1081974346.html
خبير: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الأوكراني
خبير: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الأوكراني
حمّل الأستاذ الجامعي الروسي، سعيد غافوروف، مسؤولية استمرار الصراع في أوكرانيا إلى حلف الناتو والغرب، معتبرًا أن مفتاح السلام بيد الغرب. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T15:26+0000
2023-10-13T15:26+0000
2023-10-13T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
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ولفت غافوروف في حديث مع "سبوتنيك"، إلى أن أمريكا والدول الأوروبية تدعم نظام كييف -غير القانوني- بالمال والمعدات العسكرية، ما يدفع روسيا إلى متابعة عمليتها العسكرية الخاصة لردع أي تهديد صادر من الأراضي الأوكرانية.ووصف وضع القوات الروسية بـ"الجيد"، مشيرًا إلى أن موسكو قادرة على استكمال العملية العسكرية الخاصة لمدة طويلة، لكنها جاهزة للجلوس على طاولة المفاوضات.وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا، لم يستبعد غافوروف استبدال الغرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برئيس آخر، معتبرًا أوكرانيا دولة "خالية من الديمقراطية" وقرارها ليس بيدها.وقال غافوروف: "زيلينسكي لعبة بيد الغرب ولا يستطيع اتخاذ أي قرار دون تصريح من واشنطن وبروكسيل"، مضيفًا أن "الروس لا يعتبرون الأوكرانيين أعداء، بل مشكلتهم مع نظام كييف الفاشي الذي يقتل الناس بلا أي سبب، لذا لن يتغير شيء في أوكرانيا إلى حين تغيير النظام بأكمله".غافوروف الذي اعتبر حلف الناتو "قويًا"، قال إن "أزمته المالية والاقتصادية أثرت عليه، والعقوبات التي فرضتها أوروبا على موسكو أثرت على دولها".
https://sputnikarabic.ae/20231009/صحفي-أمريكي-يحذر-إدارة-بايدن-من-دعم-نظام-كييف-المنهار-1081828872.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الأوكراني
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حصري
حمّل الأستاذ الجامعي الروسي، سعيد غافوروف، مسؤولية استمرار الصراع في أوكرانيا إلى حلف الناتو والغرب، معتبرًا أن مفتاح السلام بيد الغرب.
ولفت غافوروف في حديث مع "سبوتنيك"، إلى أن أمريكا والدول الأوروبية تدعم نظام كييف -غير القانوني- بالمال والمعدات العسكرية، ما يدفع روسيا إلى متابعة عمليتها العسكرية الخاصة لردع أي تهديد صادر من الأراضي الأوكرانية.
ووصف وضع القوات الروسية بـ"الجيد"، مشيرًا إلى أن موسكو قادرة على استكمال العملية العسكرية الخاصة لمدة طويلة، لكنها جاهزة للجلوس على طاولة المفاوضات.
وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا، لم يستبعد غافوروف استبدال الغرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برئيس آخر، معتبرًا أوكرانيا دولة "خالية من الديمقراطية" وقرارها ليس بيدها.
وقال غافوروف: "زيلينسكي لعبة بيد الغرب ولا يستطيع اتخاذ أي قرار دون تصريح من واشنطن وبروكسيل"، مضيفًا أن "الروس لا يعتبرون الأوكرانيين أعداء، بل مشكلتهم مع نظام كييف الفاشي الذي يقتل الناس بلا أي سبب، لذا لن يتغير شيء في أوكرانيا إلى حين تغيير النظام بأكمله".
غافوروف الذي اعتبر حلف الناتو "قويًا"، قال إن "أزمته المالية والاقتصادية أثرت عليه، والعقوبات التي فرضتها أوروبا على موسكو أثرت على دولها".