عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20231013/خطة-إسرائيل-لتهجير-السكان-الفلسطينيين-1081976701.html
خطة إسرائيل لتهجير السكان الفلسطينيين
خطة إسرائيل لتهجير السكان الفلسطينيين
أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، نداءً عاجلا لقادة العالم والمجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية من الحدوث الآن. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T16:04+0000
2023-10-13T16:04+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081976749_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_712e12c4c343d061138deba9e9a4ebc0.png
وقالت الجمعية في ندائها العاجل للإنسانية: "أمر قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مليون ومئتي ألف فلسطيني في قطاع غزة للنزوح وإخلاء محافظاتهم، أمر مروع وتخطى كل الحدود".وتابعت: "كجمعية، ليس لدينا القدرة على إخلاء المرضى والجرحى من مستشفياتنا، ولا كبار السن وذوي الإعاقة، لا يوجد أي مكان آمن في كل قطاع غزة".واختتمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداءها، بالقول: "نطالب جميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للتدخل السريع، كما ونطالب جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم للتدخل العاجل لدى حكوماتهم، لحماية الإنسانية وحيز العمل الإنساني، والقيام بكل ما يمكن من أجل ضمان تراجع إسرائيل عن هذا الأمر".وذكرت قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن أبو الغيط وجّه رسالة عاجلة إلى أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، طالبه خلالها بضرورة أن "يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها في غزة".وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص تم إجبارهم على مغادرة منازلهم في قطاع غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي الكثيف في ضرب القطاع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081976749_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_da21fcaf318a601e7b7b21eb18a6b6d9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

خطة إسرائيل لتهجير السكان الفلسطينيين

16:04 GMT 13.10.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، نداءً عاجلا لقادة العالم والمجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية من الحدوث الآن.
وقالت الجمعية في ندائها العاجل للإنسانية: "أمر قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من مليون ومئتي ألف فلسطيني في قطاع غزة للنزوح وإخلاء محافظاتهم، أمر مروع وتخطى كل الحدود".
وتابعت: "كجمعية، ليس لدينا القدرة على إخلاء المرضى والجرحى من مستشفياتنا، ولا كبار السن وذوي الإعاقة، لا يوجد أي مكان آمن في كل قطاع غزة".
خطة إسرائيل لتهجير السكان الفلسطينيين - سبوتنيك عربي
خطة إسرائيل لتهجير السكان الفلسطينيين - سبوتنيك عربي
واختتمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداءها، بالقول: "نطالب جميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للتدخل السريع، كما ونطالب جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم للتدخل العاجل لدى حكوماتهم، لحماية الإنسانية وحيز العمل الإنساني، والقيام بكل ما يمكن من أجل ضمان تراجع إسرائيل عن هذا الأمر".
وذكرت قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن أبو الغيط وجّه رسالة عاجلة إلى أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، طالبه خلالها بضرورة أن "يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها في غزة".
وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص تم إجبارهم على مغادرة منازلهم في قطاع غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي الكثيف في ضرب القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают палестинские Кассамы в небе над Ашкелоном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لأحداث "طوفان الأقصى"... أمريكا "تحمي ظهر" إسرائيل... صور وفيديو14:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала