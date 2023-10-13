https://sputnikarabic.ae/20231013/رئيس-الحزب-الديمقراطي-اللبناني-لبنان-سيرد-على-أي-مغامرة-إسرائيلية--1081974459.html
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني: لبنان سيرد على أي مغامرة إسرائيلية
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني: لبنان سيرد على أي مغامرة إسرائيلية
أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب السابق طلال أرسلان، أن "لبنان سيقف صفا واحدا مع المقاومة في حال تهورت إسرائيل في أي مغامرة عليه". 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T15:29+0000
2023-10-13T15:29+0000
2023-10-13T15:29+0000
حصري
لبنان
أخبار سوريا اليوم
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ونوّه أرسلان لراديو "سبوتنيك" بأن المراحل السابقة أثبتت أن الميدان هو الحكم فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، محذرا من أن "أي رعونة إسرائيلية يمكن أن تهدد أمن لبنان ستتلقى الرد المناسب والحاسم".وشدّد أرسلان أن "ما يحدث في المنطقة من تصرفات إسرائيلية غير طبيعي حيث تقوم بقصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وتستهدف مدنيي الضفة الغربية، وتحاول قصف الجنوب اللبناني، إضافة إلى تنفيذ مجازر في غزة"، موضحا أن إسرائيل ليس لديها 6000 أسير في معتقلاتها فقط، وإنما هي تأسر مليوني مدني في قطاع غزة.وحول أحداث السويداء في سوريا، أكد النائب أرسلان أنه زار سوريا في الأسبوع الأول للأحداث، وشدّد على أن أن أكثر من 90% من أهل جبل العرب ضد ما يحصل ويقال من شعارات ولافتات، موضحا أن وسائل الإعلام قامت بتضخيم الأحداث بشكل كبير جدا.وشدد في الوقت نفسه، على أن "الغالبية العظمى من أهالي السويداء يرفضون شعارات الانفصال، ولا يريدون شيئا غير وطنهم سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد".
https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الخارجية-الإيراني-إلى-لبنان-لبحث-تطورات-المنطقة-1081953151.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, لبنان, أخبار سوريا اليوم
حصري, لبنان, أخبار سوريا اليوم
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني: لبنان سيرد على أي مغامرة إسرائيلية
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أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب السابق طلال أرسلان، أن "لبنان سيقف صفا واحدا مع المقاومة في حال تهورت إسرائيل في أي مغامرة عليه".
ونوّه أرسلان لراديو "سبوتنيك" بأن المراحل السابقة أثبتت أن الميدان هو الحكم فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، محذرا من أن "أي رعونة إسرائيلية يمكن أن تهدد أمن لبنان ستتلقى الرد المناسب والحاسم".
وبيّن أن التصعيد أو التهدئة مرهون بالتصرفات الإسرائيلية اللاحقة تجاه لبنان.
وشدّد أرسلان أن "ما يحدث في المنطقة من تصرفات إسرائيلية غير طبيعي حيث تقوم بقصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وتستهدف مدنيي الضفة الغربية، وتحاول قصف الجنوب اللبناني، إضافة إلى تنفيذ مجازر في غزة"، موضحا أن إسرائيل ليس لديها 6000 أسير في معتقلاتها فقط، وإنما هي تأسر مليوني مدني في قطاع غزة.
وحول أحداث السويداء في سوريا، أكد النائب أرسلان أنه زار سوريا في الأسبوع الأول للأحداث، وشدّد على أن أن أكثر من 90% من أهل جبل العرب ضد ما يحصل ويقال من شعارات ولافتات، موضحا أن وسائل الإعلام قامت بتضخيم الأحداث بشكل كبير جدا.
وشدد في الوقت نفسه، على أن "الغالبية العظمى من أهالي السويداء يرفضون شعارات الانفصال، ولا يريدون شيئا غير وطنهم سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد".