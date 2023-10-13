https://sputnikarabic.ae/20231013/روسيا-تعيد-تفعيل-مشروع-المنطقة-الصناعية-الروسية-في-مصر-1081977754.html

روسيا تعيد تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر

روسيا تعيد تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر

صرّحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن الحكومة الروسية ستستمر في دعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وكان القرار الحكومي بإلغائه يعتبر إجراء ذو طبيعة تقنية. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T16:11+0000

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روسيا تعيد تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر روسيا تعيد تفعيل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص مبلغ وقدره 9.5 مليار روبل لدعم مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر حتى عام 2026وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بعد اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي عام 2014.وفي شهر أغسطس/آب من عام 2017، بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.ويوفر مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية إنشاء فروع شركات السيارات والبيتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة الروسية في مصر، حيث تعتبر المنطقة قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، د. عبدالخالق فاروق، إن "هناك حالة من التردد والارتباك في السياسات المصرية الاقتصادية بسبب مؤشر المديونية وحجمها الضخم والذي يسبب للحكومة المصرية درجة من درجات القلق وعدم القدرة على الخوض في علاقات اقتصادية تترتب عليها ديون جديدة، ومن ناحية أخرى، فإن إقامة مثل هذا المشروع الضخم يحتاج إلى مساهمة مصرية تستدعي استثمارات حكومية للتمهيد والإعداد للاستثمارات الروسية في هذا الأمر".لكنه استبعد أن "يكون هناك أسباب سياسية تحول دون البدء في هذا المشروع خاصةً وأنه يعتبر مشروع حيوي ذو طابع إنتاجي مهم".وأشار إلى أن المشروع يحتاج لمدة زمنية أطول للانتهاء منه نظرا لاعتبارات تتعلق بالاقتصاد المصري و العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأوضح أن مشروع مثل هذا لتوسيع المنطقة الصناعية الروسية في مصر قد يكون اقتصادياً ولوجستياً مفيدا جدا، خاصةً أن هناك عوامل مساعدة لنجاحه مثل موقع مصر الاستراتيجي ووفرة العمالة المصرية الجيدة و المؤهلة.وأضاف أن "هناك تعاون مصري روسي منذ زمن، وهناك استثمارات تفوق الـ6 مليارات"، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون لمصر فرصة أكبر من الناحية الاقتصادية، خاصةً وأن مصر تعتبر بلد منتج ليس فقط للخضار والفاكهة بل أيضا للبتروكيماويات وغيرها وتصدرها لروسيا، إضافة لصناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية التي إذا دخلت السوق الروسي سيكون مربح وموطئ قدم للمنتجات المصرية، لأن الشركات الغربية المنافسة تركت السوق الروسي نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

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