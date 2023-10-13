https://sputnikarabic.ae/20231013/صحيفة-طلب-زيلينسكي-زيادة-المساعدات-لأوكرانيا-يظهر-خوفه-1081964984.html
صحيفة: طلب زيلينسكي زيادة المساعدات لأوكرانيا يظهر خوفه
صحيفة: طلب زيلينسكي زيادة المساعدات لأوكرانيا يظهر خوفه
أفادت صحيفة أمريكية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أظهر خوفه خلال اجتماع لوزراء دفاع "الناتو" في بروكسل. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T08:41+0000
2023-10-13T08:41+0000
2023-10-13T08:41+0000
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وقالت الصحيفة: "زيلينسكي يخشى أن تتلقى أوكرانيا مساعدات أقل بسبب الصراع في الشرق الأوسط".وبحسب الصحيفة، فإن هناك دلائل على أن العالم الغربي قد سئم من التمويل المستمر لأوكرانيا، حيث أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحرز سوى تقدم ضئيل في هجومها المضاد.وأضافت الصحيفة: "تسبب الصراع بين إسرائيل وفلسطين دفع الجهود التي تبذلها أوكرانيا لجذب مساعدات إضافية إلى حالة من الفوضى الجديدة".وتابعت صحيفة "The Hill": "سيؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من استنزاف مخزونات الأسلحة، والتي انخفضت بالفعل على مدى 19 شهرا من المساعدة للقوات المسلحة لأوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، ذكرت قناة "NBC" التلفزيونية، نقلًا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض يدرس إمكانية ربط المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا ضمن مشروع قانون واحد، بحيث يوافق "الكونغرس" على المبادرتين في وقت واحد.
https://sputnikarabic.ae/20231009/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تخطط-لإرسال-قوات-أمريكية-إلى-إسرائيل--1081844606.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا
صحيفة: طلب زيلينسكي زيادة المساعدات لأوكرانيا يظهر خوفه
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أفادت صحيفة أمريكية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أظهر خوفه خلال اجتماع لوزراء دفاع "الناتو" في بروكسل.
وقالت الصحيفة: "زيلينسكي يخشى أن تتلقى أوكرانيا مساعدات أقل بسبب الصراع في الشرق الأوسط".
وبحسب الصحيفة، فإن هناك دلائل على أن العالم الغربي قد سئم من التمويل المستمر لأوكرانيا، حيث أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحرز سوى تقدم ضئيل في هجومها المضاد.
وأضافت الصحيفة: "تسبب الصراع بين إسرائيل وفلسطين دفع الجهود التي تبذلها أوكرانيا لجذب مساعدات إضافية إلى حالة من الفوضى الجديدة".
وتابعت صحيفة "The Hill": "سيؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من استنزاف مخزونات الأسلحة، والتي انخفضت بالفعل على مدى 19 شهرا من المساعدة للقوات المسلحة لأوكرانيا".
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت قناة "NBC" التلفزيونية، نقلًا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض يدرس إمكانية ربط المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا ضمن مشروع قانون واحد، بحيث يوافق "الكونغرس" على المبادرتين في وقت واحد.