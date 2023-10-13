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https://sputnikarabic.ae/20231013/ضابط-أمريكي-يثبت-فشل-تكتيكات-الناتو-في-أوكرانيا--1081972899.html
ضابط أمريكي يثبت فشل تكتيكات الناتو في أوكرانيا
ضابط أمريكي يثبت فشل تكتيكات الناتو في أوكرانيا
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أمر فلاديمير زيلينسكي باتباع استراتيجية الناتو خلال الهجوم المضاد تبين أنه كان بمثابة فشل كامل للقوات... 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T13:46+0000
2023-10-13T13:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر على موقع "يوتيوب": "أمر زيلينسكي جيشه ليس فقط بمضاعفة هجماته، بل بالقيام بذلك بالطريقة التي تعلموها في الناتو".وأضاف ريتر أن حلف الناتو وضع إطارًا زمنيًا لهجوم القوات الأوكرانية، كان عليهم أن يكون لديهم الوقت لإظهار النتائج قبل قمة الناتو في يوليو/ تموز الماضي.وأكد ريتر أن ذلك أدى إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني فر في الواقع وهُزم على خط المواجهة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231013/الجيش-الروسي-يعلن-تدمير-منشآت-عسكرية-حيوية-أوكرانية-بصواريخ-إسكندر--1081971034.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يثبت فشل تكتيكات الناتو في أوكرانيا

13:46 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 13:49 GMT 13.10.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أمر فلاديمير زيلينسكي باتباع استراتيجية الناتو خلال الهجوم المضاد تبين أنه كان بمثابة فشل كامل للقوات الأوكرانية.
وقال ريتر على موقع "يوتيوب": "أمر زيلينسكي جيشه ليس فقط بمضاعفة هجماته، بل بالقيام بذلك بالطريقة التي تعلموها في الناتو".

وأوضح ريتر أن تكتيكات الناتو تتمثل في هجمات مباشرة على العدو لاختراق خط الدفاع، بدلا من الهجمات الفردية في مجموعات صغيرة.

وأضاف ريتر أن حلف الناتو وضع إطارًا زمنيًا لهجوم القوات الأوكرانية، كان عليهم أن يكون لديهم الوقت لإظهار النتائج قبل قمة الناتو في يوليو/ تموز الماضي.
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يعلن تدمير منشآت عسكرية حيوية أوكرانية بصواريخ "إسكندر"
12:22 GMT
وأكد ريتر أن ذلك أدى إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني فر في الواقع وهُزم على خط المواجهة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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