https://sputnikarabic.ae/20231013/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-وضع-رهيب-للقوات-الأوكرانية-بين-زابوروجيه-وخاركوف-1081969477.html
ضابط أمريكي يكشف عن "وضع رهيب" للقوات الأوكرانية بين زابوروجيه وخاركوف
ضابط أمريكي يكشف عن "وضع رهيب" للقوات الأوكرانية بين زابوروجيه وخاركوف
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية وجدت نفسها في وضع رهيب في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T11:38+0000
2023-10-13T11:38+0000
2023-10-13T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر على قناة "Through the eyes of" على "يوتيوب": "لقد حاصرهم الروس. وكييف بدلاً من الانسحاب من المواقع، ترسل تعزيزات، مما يجعل الوضع أسوأ بكثير. لأن الروس يدمرونهم ببساطة".وأشار ريتر إلى أن الصراع سينتهي قريباً جداً بالانهيار الكامل للجيش الأوكراني.وختم ريتر: "القوات الأوكرانية تنفد من الأفراد والأسلحة. لقد فشل الهجوم المضاد ببساطة".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231013/إعلام-مقاتلة-سو-57--الروسية-تتفوق-على-نظيراتها-الأجنبية-في-القوة-1081967815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن "وضع رهيب" للقوات الأوكرانية بين زابوروجيه وخاركوف
11:38 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 13.10.2023) تابعنا عبر
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية وجدت نفسها في وضع رهيب في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف.
وقال ريتر على قناة "Through the eyes of" على "يوتيوب": "لقد حاصرهم الروس. وكييف بدلاً من الانسحاب من المواقع، ترسل تعزيزات، مما يجعل الوضع أسوأ بكثير. لأن الروس يدمرونهم ببساطة".
وأشار ريتر إلى أن الصراع سينتهي قريباً جداً بالانهيار الكامل للجيش الأوكراني.
وختم ريتر: "القوات الأوكرانية تنفد من الأفراد والأسلحة. لقد فشل الهجوم المضاد ببساطة".
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".