https://sputnikarabic.ae/20231013/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-وضع-رهيب-للقوات-الأوكرانية-بين-زابوروجيه-وخاركوف-1081969477.html

ضابط أمريكي يكشف عن "وضع رهيب" للقوات الأوكرانية بين زابوروجيه وخاركوف

ضابط أمريكي يكشف عن "وضع رهيب" للقوات الأوكرانية بين زابوروجيه وخاركوف

أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية وجدت نفسها في وضع رهيب في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف. 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T11:38+0000

2023-10-13T11:38+0000

2023-10-13T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081423023_0:36:3103:1781_1920x0_80_0_0_d007dab3cfb6e51f8b3baf361d0c5567.jpg

وقال ريتر على قناة "Through the eyes of" على "يوتيوب": "لقد حاصرهم الروس. وكييف بدلاً من الانسحاب من المواقع، ترسل تعزيزات، مما يجعل الوضع أسوأ بكثير. لأن الروس يدمرونهم ببساطة".وأشار ريتر إلى أن الصراع سينتهي قريباً جداً بالانهيار الكامل للجيش الأوكراني.وختم ريتر: "القوات الأوكرانية تنفد من الأفراد والأسلحة. لقد فشل الهجوم المضاد ببساطة".وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، التي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".

https://sputnikarabic.ae/20231013/إعلام-مقاتلة-سو-57--الروسية-تتفوق-على-نظيراتها-الأجنبية-في-القوة-1081967815.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا