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https://sputnikarabic.ae/20231013/ظابط-أمريكي-حديث-بوتين-عن-الشرق-الأوسط-يكشف-فشل-السياسة-الأمريكية-1081963826.html
ظابط أمريكي: حديث بوتين عن الشرق الأوسط يكشف فشل السياسة الأمريكية
ظابط أمريكي: حديث بوتين عن الشرق الأوسط يكشف فشل السياسة الأمريكية
صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، بأن كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الصراع في الشرق الأوسط، أصبحت دعوة للولايات المتحدة للاستيقاظ. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T07:53+0000
2023-10-13T07:53+0000
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وقال شافير، في مقابلة على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "بوتين يقول الحقيقة عن تكامل الشرق الأوسط"، مضيفًا: "يبدو أنهم (إدارة بايدن) أرادوا إغلاق الغطاء والقول إن كل شيء على ما يرام. وهذا ليس صحيحا. المفارقة هي أن بوتين، الذي هو خصمنا في هذه المرحلة، لديه مثل هذه الرؤية الواضحة والتفكير الواضح حول ما يحدث".ووفقا له، هذه السياسة بالتحديد هي التي أضافت الزيت على النار، كل هذه الخلافات والخلافات المتجذرة في الماضي.في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي في 11 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، وصف الرئيس الروسي تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه مثال على فشل سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، والتي لم تكلف نفسها عناء إيجاد حلول وسط مقبولة للأطراف.وفي حديثه في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، قال بوتين إن الولايات المتحدة حاولت استبدال حل المشاكل الأساسية لفلسطين بمساعدات مادية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/بوتين-يصف-السياسة-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط-بأنها-فاشلة-1081915314.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, اسرائيل, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, اسرائيل, روسيا

ظابط أمريكي: حديث بوتين عن الشرق الأوسط يكشف فشل السياسة الأمريكية

07:53 GMT 13.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، بأن كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الصراع في الشرق الأوسط، أصبحت دعوة للولايات المتحدة للاستيقاظ.
وقال شافير، في مقابلة على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "بوتين يقول الحقيقة عن تكامل الشرق الأوسط"، مضيفًا: "يبدو أنهم (إدارة بايدن) أرادوا إغلاق الغطاء والقول إن كل شيء على ما يرام. وهذا ليس صحيحا. المفارقة هي أن بوتين، الذي هو خصمنا في هذه المرحلة، لديه مثل هذه الرؤية الواضحة والتفكير الواضح حول ما يحدث".
ووفقا له، هذه السياسة بالتحديد هي التي أضافت الزيت على النار، كل هذه الخلافات والخلافات المتجذرة في الماضي.
في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي في 11 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، وصف الرئيس الروسي تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه مثال على فشل سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، والتي لم تكلف نفسها عناء إيجاد حلول وسط مقبولة للأطراف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
بوتين يصف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بأنها "فاشلة"
11 أكتوبر, 17:54 GMT
وفي حديثه في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، قال بوتين إن الولايات المتحدة حاولت استبدال حل المشاكل الأساسية لفلسطين بمساعدات مادية.
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