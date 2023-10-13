https://sputnikarabic.ae/20231013/على-خلفية-عملية-طوفان-الأقصى-وزير-الدفاع-الأمريكي-يصل-إلى-إسرائيل-1081964147.html

على خلفية عملية "طوفان الأقصى"... وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

على خلفية عملية "طوفان الأقصى"... وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، وصول لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إلى مدينة تل أبيب، لمتابعة عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس"،... 13.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-13T07:58+0000

2023-10-13T07:58+0000

2023-10-13T07:58+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن لويد أوستن وصل إلى إسرائيل على متن طائرته العسكرية، بعد ساعات قليلة من وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، ولقائه ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزير دفاعه يوآف غالانت.وعند لقاء بلينكن مع نتنياهو، أخبره بهدوء: "من الجيد رؤيتك، وآسف أن ألتقيك في ظل هذه الظروف"، حيث أردف بلينكن، مطمئنا نتنياهو: "نحن (أمريكا) هنا ولن نذهب إلى أي مكان"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تأمل في تجنب توسيع جغرافية الصراع الذي يقتصر حاليا على قطاع غزة. ومن أجل الردع، أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وطراد ومدمرات تحمل صواريخ موجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك":ويأتي هذا في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية واسعة النطاق على غزة، بدعوى تدمير البنية التحتية لحركة "حماس".ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".في وقت تمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الخارجية-الأمريكي-يصل-إسرائيل-ويبلغ-نتنياهو-نحن-هنا-ولن-نذهب-إلى-أي-مكان-1081933656.html

https://sputnikarabic.ae/20231013/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-تحذير-سكان-القطاع-للإجلاء-دعاية-زائفة-وحرب-نفسية-1081963607.html

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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية